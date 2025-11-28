Logo
Pasatom udario ženu na pješačkom prelazu

Autor:

Stevan Lulić

28.11.2025

09:55

Пасатом ударио жену на пјешачком прелазу

R.R. iz Zvornika teško je povrijeđena u saobraćajnoj nesreći koja se juče oko 13 sati dogodila u Spasovdanskoj ulici u Istočnom Novom Sarajevu.

Nesreća se dogodila kada je M.N. iz Istočnog Novog Sarajeva pasatom naletio na nesrećnu ženu na pješačkom prelazu.

"Pješaku je ukazana ljekarska pomoć u Javnoj zdravstvenoj ustanovi Bolnica Srbija u Istočnom Novom Sarajevu", saopšteno je iz Policijske uprave Istočno Sarajevo.

donald tramp

Svijet

Tramp najavio udare: Zaustavljanje na kopnu počinje vrlo brzo

O nesreći je obaviješten tužilac Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo, a nakon dokumentovanja predmeta protiv M.P. će biti dostavljen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu "Ugrožavanje javnog saobraćaja".

Tagovi:

Saobraćajna nesreća

nesreća

Istočno Sarajevo

