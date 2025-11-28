Mapa kretanja vozila u kom su poginuli Ana i Aleksandar

Tijelo nestale Ane Radović (20) pronađeno je nakon trodnevne potrage u automobilu marke audi, kojim je upravljao Aleksandar Masalušić (37).

Vozilo je sletjelo sa magistralnog puta Čačak – Požega i završilo u betonskom propustu.

Automobil je iz za sada nepoznatih razloga napustio kolovoz na dionici punoj krivina.

Kurir je napravio mapu kretanja, odnosno put kojim su, prema sumnjama, išli Ana Radović (20) i Aleksandar Masalušić (37), koji je upravljao vozilom. Ana je bila na putu ka Beogradu, gd‌je je, prema riječima njenog oca, krenula zbog fakultetskih obaveza.

Polazak: Zlatibor – kuća Ane Radović

Prema prvim informacijama, Ana je 23. novembra krenula sa Zlatibora ka Beogradu, gd‌je studira. Njen otac je rekao da se uputila na Pravni fakultet kako bi platila ispite.

Miloš, Anin otac, izjavio je za "Blic":

"Moja ćerka je krenula za Beograd sa prijateljem koji je išao u istom pravcu. Ne znam da li su se odranije poznavali, ja njega nikada nisam vidio. Moje dijete je bilo divno, porodica nam je skladna i nikada nije bilo problema. Želim da znam ko je taj čovjek koji je vozio".

Mjesto nesreće: Ana tri dana zarobljena u kolima

Pretpostavlja se da su Ana i Aleksandar išli magistralom prema Beogradu kada je, iz još nepoznatih razloga, on izgubio kontrolu nad vozilom i sletio u betonski propust.

Otac je ispričao da je Ana tokom puta razgovarala sa bratom – poziv je, prema njemu, obavljen u 18.45. Nakon toga, više se nije javljala. Porodica ju je uporno zvala, a njen telefon je, prema ocjeni oca, bio dostupan još skoro 14 sati prije nego što se ugasio.

Sumnja se da se nesreća dogodila nedugo nakon posljednjeg razgovora s bratom.

Anina majka je njen nestanak prijavila policiji u Užicu 24. novembra.

Tragičan kraj potrage

Policija, vatrogasci-spasioci i ronioci pretraživali su jezero Međuvršje 25. novembra, po dojavi da je automobil možda sletio u vodu. Potraga je kasnije proširena na rijeku Moravu, ali bez rezultata.

Građani koji su 26. novembra prolazili magistralnim putem ugledali su u kanalu vozilo koje je sletjelo u jarak i odmah obavijestili službe.

Vatrogasci i policija su brzo stigli i potvrdili da se radi o automobilu u kojem su se nalazili Ana i Aleksandar.

Masalušić (37) je imao bogat dosije sa više prekršaja i bio je pripadnik ličnog obezbjeđenja Nebojše Stojkovića Stojketa, supruga pjevačice Katarine Živković, poznatog iz crne hronike.

Nažalost, u vozilu su pronađena tijela oboje stradalih.

Uzrok nesreće još nije poznat.

Misteriozni pozivi i "panik dugme"

Prema nezvaničnim informacijama, Ana je nakon nesreće pokušala da uspostavi dva poziva. Navodno je u jednom trenutku pritisnula i "panik dugme", za koje se smatra da je bilo u vozilu.

Nakon što je automobil izvučen iz propusta, na mjesto nesreće u Ovčar Banji stigla je i porodica.