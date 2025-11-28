Iks uvodi novu funkciju: Provjerava autentičnost korisnika

Popularna platforma želi da smanji broj naloga koji nisu autentični, kao i botove.

Platforma Iks objavila je da uvodi novu funkciju "O ovom nalogu" (About this account), koja će prikazivati informacije o korisničkim profilima, uključujući zemlju u kojoj se nalaze, broj promjena korisničkog imena, datum prvog pristupa platformi i način preuzimanja aplikacije.

Cilj funkcije je da se smanji broj neautentičnih naloga i botova na Iksu koji se predstavljaju kao ljudi, prenosi Tech Crunch.

Na primjer, ako bi korisnik naveo da je iz Sjedinjenih Američkih Država, a informacije pokazuju da se nalog nalazi u nekoj drugoj državi, drugi korisnici imaju valjan razlog da posumnjaju u njegove prave namjere.

Direktor za proizvode u kompaniji Iks Nikita Bir je uvođenje ove funkcije na globalnom nivou nazvao "važnim prvim korakom ka obezbeđivanju integriteta globalne agore".

Neki korisnici su se već žalili da njihova lokacija koju navodi Iks nije tačna, a Bir je priznao probleme i naveo da će oni biti riješeni do utorka.