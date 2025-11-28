Logo
Predložen pritvor osumnjičenom za razbojništvo u Kalesiji

Izvor:

ATV

28.11.2025

10:21

Komentari:

0
Foto: Unsplash

Tužilaštvo TK zatražilo je određivanje pritvora za Velemira Gordeljevića (52) iz Osmaka zbog sumnje da je kao član kriminalne grupe počinio razbojništvo, razbojničku krađu i napao policijske službenike prilikom bjekstva nakon pljačke zlatare u Kalesiji.

Trojica maskiranih razbojnika su tog jutra vezala vlasnika zlatare i ukrala zlatni i srebreni nakit, a potom pri bjegu pucala na policiju. Gordeljević je bio u bjekstvu do 26. novembra, kada je lociran i uhapšen na širem području Kalesije.

ilu-lisice-zatvor-28082025

Hronika

Uhapšen muškarac koji se dovodi u vezu sa paljevinom automobila gradonačelnika Mostara

Prema navodima istrage, grupa je ranije ukradenim automobilom došla u grad i imala unaprijed podijeljene uloge. Nakon pucnjave sa policijom, razbojnici su pobjegli prema Zvorniku.

Policija je naknadno u Jelovom Brdu pronašla zapaljeni automobil kojim su bježali, kao i tijelo jednog od osumnjičenih Matije Gordeljevića. Potraga za još jednom osobom uključenom u pljačku i dalje traje.

