Sankt Peterburg i Republika Srpska jačaju saradnju

28.11.2025

10:18

Санкт Петербург и Република Српска јачају сарадњу

Razvojni projekti u industriji, kulturi, turizmu i socijalnoj oblasti bili su u fokusu sastanka zajedničke radne grupe Sankt Peterburga i Republike Srpske, održanog u Nevskoj ratuši.

Delegaciju Republike Srpske čini 16 predstavnika institucija i univerziteta, a ispred Ministarstva za evropske integracije i međunarodnu saradnju učestvuju Dijana Mršić i Tamara Kuzman Malešević.

Saradnja se odvija u skladu sa Protokolom o saradnji Republike Srpske i Sankt Peterburga i Planom manifestacija za sprovođenje liste prioritetnih pravaca saradnje između Vlade Sankt Peterburga i Republike Srpske za period od 2024. do 2026. godine.

Posebna pažnja posvećena je pripremi Dana Sankt Peterburga u Republici Srpskoj, planiranih za proljeće 2026. godine.

U okviru posjete, predstavnice ministarstva prisustvovale su i svečanosti otvaranja izložbe fotografija Republike Srpske na aerodromu Pulkovo.

Republika Srpska

Sankt Peterburg

saradnja

