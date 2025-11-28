Logo
Large banner

Otkriven uzrok teške nesreće: Ugašena četiri života, tri osobe povrijeđene

Izvor:

Telegraf

28.11.2025

11:01

Komentari:

0
Откривен узрок тешке несреће: Угашена четири живота, три особе повријеђене
Foto: Telegraf.rs

Saobraćajna policija u Srbiji objavila je danas zabrinjavajuće podatke o stanju bezbjednosti na putevima, ističući da je tokom prethodnog dana došlo do čak 102 saobraćajne nezgode.

Najtragičnija statistika pokazuje da su četiri osobe izgubile život, dok su 52 lica zadobila povrede.

Tragedija kod Rume: Četiri žrtve neprilagođene brzine

Posebno teška nesreća dogodila se juče oko 6.30 časova na državnom putu prvog reda, na području opštine Ruma. U ovoj nezgodi poginule su četiri osobe.

policija rs

Hronika

Jedan Banjalučanin se predstavljao kao policajac, drugi ''divljao'' pa povrijeđen

Kako se navodi u izvještaju, uzrok nesreće je bila neprilagođena brzina, usljed čega je vozilo naletjelo i udarilo u zadnji dio radne mašine – valjka.

MUP se oglasio

Do saobraćajne nezgode je došlo kada je kombi vozilo kojim je upravljao D. T. (69) udarilo u radnu mašinu kojom je upravljao N. V. (49).

Povrijeđeni su zbrinuti u nadležne zdravstvene ustanove radi ukazivanja ljekarske pomoći.

Saobraćaj na ovoj dionici bio je obustavljen. Policija utvrđuje sve okolnosti ove saobraćajne nezgode.

Upozorenje vozačima: Skraćena obdanica povećava rizik

Iz Uprave saobraćajne policije naglašavaju da predstoji period skraćene obdanice koji zahtijeva poseban oprez od svih učesnika.

"Pješaci i drugi učesnici u saobraćaju su u ovim uslovima jedva uočljivi, ukoliko nisu posebno označeni", navodi se u apelu.

Policija ističe da je neprilagođena brzina faktor koji je najviše doprinio greškama vozača i smrtnom stradanju na putevima u Srbiji.

Ključni savjeti za bezbjednu vožnju

Vozačima se izdaje jasno uputstvo za naredni period:

Usporite pri lošijim vremenskim uslovima.

Budite izuzetno oprezni u periodima svitanja i sumraka.

Posebna pažnja je potrebna na dionicama gdje se mogu očekivati pješaci ili sporija vozila.

Izvor/foto: Telegraf.rs

Podijeli:

Tagovi:

Saobraćajna nesreća

Srbija

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Пронађени марихуана и оружје приликом претреса

Hronika

Pronađeni marihuana i oružje prilikom pretresa

4 h

0
Један Бањалучанин се представљао као полицајац, други ''дивљао'' па повријеђен

Hronika

Jedan Banjalučanin se predstavljao kao policajac, drugi ''divljao'' pa povrijeđen

4 h

0
Предложен притвор осумњиченом за разбојништво у Калесији

Hronika

Predložen pritvor osumnjičenom za razbojništvo u Kalesiji

5 h

0
Lisice zatvor pritvor

Hronika

Uhapšen muškarac koji se dovodi u vezu sa paljevinom automobila gradonačelnika Mostara

5 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

28

Kraj! Obradović odbio da se vrati na klupu Partizana

15

27

Krnji Ustavni sud osporio pojedine tačke zaključaka NSRS

15

03

Brža i jeftinija registracija poslovnog subjekta u Srpskoj

14

53

Trišić Babić: Odlični odnosi srpskog i mađarskog naroda

14

32

Naučnici otkrili šta Crni petak radi mozgu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner