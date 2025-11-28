Orban doputovao u Moskvu, očekuje se sastanak sa Putinom

Izvor:
SRNA
28.11.2025
Premijer Mađarske Viktor Orban stigao je na Međunarodni aerodrom "Vnukovo" u Moskvi, javio je izvještač agencije TASS.
Portparol Kremlja Dmitrij Peskov potvrdio je ranije da će se Orban sastati sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom.
