Orban doputovao u Moskvu, očekuje se sastanak sa Putinom

Premijer Mađarske Viktor Orban stigao je na Međunarodni aerodrom "Vnukovo" u Moskvi, javio je izvještač agencije TASS.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov potvrdio je ranije da će se Orban sastati sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom.

Orban je ranije izjavio da planira da sa Putinom razgovara o energetskom snabdijevanju i sukobu u Ukrajini.