Od ove rijetke bolesti godišnje oboli oko 200 ljudi: Ne ignorišite simptome

HL je rijetka vrsta raka koja pogađa bijele krvne ćelije - limfocite. U Srbiji svake godine oboli oko 200 osoba, a više od polovine oboljelih je starosti između 15 i 40 godina.

Maja Marković, predsjednik Udruženja pacijenata "LIPA", istakla je da zahvaljujući pacijentima sa Hodgkinovim limfomom-HL, koji su podelili svoje životne priča sa njima, danas postoji izložba "HL: jedno ime, mnogo lica".

"Nakon dugogodišnjeg iskustva kroz volonterski rad u Udruženju, postali smo svjesni da postoje pacijenti koji bi željeli čuti priču pacijenata koji su prošli ili prolaze kroz bolest. Iako su naši životi različiti, put ka izlječenju uvijek se sastoji od sličnih dijelova. Zahvaljujući pacijentima sa Hodgkinovim limfomom-HL, koji su podijelili svoje priče sa nama, nastala je izložba "HL: jedno ime, mnogo lica" - rekla je Maja Marković, predsjednik Udruženja pacijenata "LIPA" i dodala:

"Predstavljanjem ove izložbe, nadamo se da ćemo pružiti nadu pacijentima, podići svijest o ovoj bolesti i problemima sa kojima se suočavaju pacijenti i njihove porodice i podstaći promjene u društvu, kako bismo dobili podršku i razumijevanje koje zaslužujemo. Ovim malim korakom želimo da podržimo i osnažimo naše pacijente ali druge ljude, ukazujući na važnost ranijeg prepoznavanja simptoma, pravovremenog javljanja ljekaru, ali i neophodnosti primjene adekvatne terapije u pravo vrijeme, kako bi oboljeli imali kvalitetniji i produktivniji život.

Simptomi uključuju bezbolno uvećanje limfnih čvorova, groznicu, noćno znojenje, neobjašnjivi gubitak tjelesne mase, svrab ili crvenilo na koži, kao i hronični umor.

Kombinacija ovih simptoma zahtijeva hitnu posjetu lekaru, jer što se ranije bolest prepozna i liječenje započne, prognoza je značajno bolja.

Otkrivanje HL-a na vrijeme značajno poboljšava prognozu bolesti i ishode liječenja.

Marković je naglasila da pravovremeno uvođenje inovativnih lijekova u terapiju, naročito kod pacijenata u uznapredovalim stadijumima, može značajno smanjiti stopu smrtnosti, popraviti kvalitet života pacijenata i smanjiti rizik od ozbiljnih nuspojava koje prate trenutno dostupne terapije, čime se značajno smanjuju i ukupni troškovi zdravstvene zaštite.

Trenutno dostupne terapije u Srbiji dovode do zaliječenja u većini slučajeva, ali su praćene rizikom za nastanak ozbiljnih neželjenih efekata kao što su plućna toksičnost, sekundarni maligniteti (npr. leukemije) i gubitak plodnosti.

Efikasnost inovativnih lekova povećava šansu za izliječenje i smanjuje rizik nastanka prethodno navedenih neželjenih efekata

"Iako se izlečenje kod Hodgkinovog limfoma može očekivati u visokom procentu, oko 10 odsto pacijenata u ranoj fazi i 30 odsto pacijenata u uznapredovalom stadijumu doživi da se HL ponovo vrati ili ima oblik bolesti koji ne reaguje na inicijalnu terapiju. Kod pacijenata koji su primili standardne terapije koje nisu uključivale inovativne pristupe, neuspjeh liječenja često je povezan sa bržim povratkom bolesti, a ponekad i sa agresivnijim oblikom. Mogućnost primene savremene terapije u skladu s evropskim vodičima za lečenje HL kako u prvoj, tako i u kasnijim linijama, je zajednički cilj pacijenata i lekara, a verujem i čitavog društva", kaže dr Danijela Agić.

Prema podacima globalnog Udruženja, Limfomske Koalicije, rizik od oboljevanja od HL-a je sličan u većini evropskih zemalja, dok je smrtnosti u Srbiji veća u odnosu na razvijene zemlje, što je u korelaciji sa niskim nivoom dostupnosti inovativnih terapija u našoj zemlji koje su ključni alat za ljekare da promijene ovu statistiku u budućnosti.

Upravo zato, potrebno je omogućiti dostupnost inovativne terapije koja bi uz pravovremenu dijagnostiku omogućila ne samo najbolje moguće lečenje, već i adekvatan povratak pacijenata u sve društvene i radne tokove.

Udruženje LIPA čvrsto vjeruje da su rano prepoznavanje, pravovremeno javljanje i adekvatno liječenje pacijenata sa Hodgkinovim limfomom zajednički zadatak javnosti, medija, ljekara, pacijenata i donosilaca odluka u našoj zemlji i zato će u narednom periodu nastaviti da podiže svijest o ovoj bolesti, piše Informer.