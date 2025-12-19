Raste broj oboljelih od opasnog virusa, ima i mrtvih

Broj obolelih od gripa u Hrvatskoj brzo raste, a potvrđena su dva smrtna slučaja povezana sa gripom i njegovim komplikacijama, saopštio je danas Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ).

"Broj prijava raste neobično brzo u posljednje tri nedjelje, što je posljedica ranijeg početka sezonske cirkulacije virusa. U posljednjoj nedjelji novembra prijavljen je 1.271 slučaj, u prvoj nedjelji decembra zabilježeno je 3.383 nova slučaja, a samo prošle nedjelje 7.251 novi slučaj", navodi se u saopštenju.

Do prošle nedjelje primljeno je ukupno 14.342 prijave oboljelih od gripa u Hrvatskoj. Najveći broj zaraženih je među decom predškolskog i školskog uzrasta, dok je najmanja incidencija među osobama starijim od 65 godina, prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Ove sezone, Hrvatska je zabilježila znatno raniji i snažniji porast gripa u odnosu na prethodnih deset godina - od oktobra je zabeleženo 14.342 slučaja gripa, dok je prošle sezone u istom periodu bilo samo 292.

Broj teških oblika bolesti je takođe u porastu: 353 pacijenta su primljena u bolnicu, uključujući 14 na intenzivnoj nezi, dok je prošle godine u isto vreme bilo samo 23 hospitalizacije i dve na intenzivnoj nezi. Sezonu prati i povećanje mortaliteta kod rizičnih grupa, starijih i hronično bolesnih, gde grip često dovodi do komplikacija poput upale pluća ili sepse.

Do sada su prijavljena dva smrtna slučaja povezana sa gripom.

U najmanje 27 evropskih zemalja aktivnost gripa je dostigla visok ili veoma visok nivo,a virus tipa A je dominantan svuda, uključujući i K varijantu A(H3N2), koja čini veliki dio potvrđenih slučajeva, navodi agencija.