Logo
Large banner

Raste broj oboljelih od opasnog virusa, ima i mrtvih

Izvor:

Agencije

19.12.2025

16:15

Komentari:

0
Расте број обољелих од опасног вируса, има и мртвих
Foto: Pexels

Broj obolelih od gripa u Hrvatskoj brzo raste, a potvrđena su dva smrtna slučaja povezana sa gripom i njegovim komplikacijama, saopštio je danas Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ).

"Broj prijava raste neobično brzo u posljednje tri nedjelje, što je posljedica ranijeg početka sezonske cirkulacije virusa. U posljednjoj nedjelji novembra prijavljen je 1.271 slučaj, u prvoj nedjelji decembra zabilježeno je 3.383 nova slučaja, a samo prošle nedjelje 7.251 novi slučaj", navodi se u saopštenju.

Do prošle nedjelje primljeno je ukupno 14.342 prijave oboljelih od gripa u Hrvatskoj. Najveći broj zaraženih je među decom predškolskog i školskog uzrasta, dok je najmanja incidencija među osobama starijim od 65 godina, prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Ove sezone, Hrvatska je zabilježila znatno raniji i snažniji porast gripa u odnosu na prethodnih deset godina - od oktobra je zabeleženo 14.342 slučaja gripa, dok je prošle sezone u istom periodu bilo samo 292.

бк нови визуал

Emisije

Biznis klub: Biznis i ekonomske aktuelnosti iz Srpske i regiona

Broj teških oblika bolesti je takođe u porastu: 353 pacijenta su primljena u bolnicu, uključujući 14 na intenzivnoj nezi, dok je prošle godine u isto vreme bilo samo 23 hospitalizacije i dve na intenzivnoj nezi. Sezonu prati i povećanje mortaliteta kod rizičnih grupa, starijih i hronično bolesnih, gde grip često dovodi do komplikacija poput upale pluća ili sepse.

Do sada su prijavljena dva smrtna slučaja povezana sa gripom.

U najmanje 27 evropskih zemalja aktivnost gripa je dostigla visok ili veoma visok nivo,a virus tipa A je dominantan svuda, uključujući i K varijantu A(H3N2), koja čini veliki dio potvrđenih slučajeva, navodi agencija.

Podijeli:

Tagovi:

grip

Hrvatska

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Бизнис клуб: Бизнис и економске актуелности из Српске и региона

Emisije

Biznis klub: Biznis i ekonomske aktuelnosti iz Srpske i regiona

18 min

0
Мирка Васиљевић показала шта ради дан након што је нападнут Вујадин Савић

Scena

Mirka Vasiljević pokazala šta radi dan nakon što je napadnut Vujadin Savić

23 min

0
Путин: Заљубљен сам

Svijet

Putin: Zaljubljen sam

30 min

0
Једини српски повратници у Теочаку под притиском локалне власти

BiH

Jedini srpski povratnici u Teočaku pod pritiskom lokalne vlasti

24 min

0

Više iz rubrike

Празнична трпеза

Zdravlje

Kako obuzdati prejedanje na predstojećim praznicima: Ovo su najvažnija pravila

42 min

0
Повлачи се хљеб продуженог трајања популарног произвођача

Zdravlje

Povlači se hljeb produženog trajanja popularnog proizvođača

4 h

0
Рани знакови недостатка витамина Ц: Ево на које симптоме треба обратити пажњу

Zdravlje

Rani znakovi nedostatka vitamina C: Evo na koje simptome treba obratiti pažnju

5 h

0
Преминуо водећи српски онколог Слободан Чикарић

Zdravlje

Preminuo vodeći srpski onkolog Slobodan Čikarić

6 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

29

Brutalan napad na policajca tokom noćne intervencije

16

20

Upozorenje potrošačima u BiH: Ajlajner opasan za oči povučen iz prodaje

16

19

Dodik: Za uređenje Doma "Rada Vranješević" biće obezbijeđeno 100.000 KM

16

15

Raste broj oboljelih od opasnog virusa, ima i mrtvih

16

13

Biznis klub: Biznis i ekonomske aktuelnosti iz Srpske i regiona

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner