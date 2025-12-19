Logo
Large banner

Zrinjski u sudijskoj nadoknadi do evropskog proljeća

Izvor:

ATV

19.12.2025

19:46

Komentari:

0
Зрињски у судијској надокнади до европског прољећа
Foto: ATV

90 minuta je Zrinjski plesao po ivici ambisa, a onda je autogol Cvetkovića u sudijskoj nadoknadi utakmice donio Mostarcima važan bod i plasman u nokaut fazu Lige konferencija. Najveći je to uspjeh kluba u istoriji, a Zrinjski je nakon Borca postao drugi BH predstavnik koji je izborio evropsko proljeće.

Zrinjski će protivnika u plej-ofu saznati 16. januara, a mogući protivnici su Lozana ili Kristal Palas. Do odlaska na odmor Zrinjskom je ostalo da odigra još jedan meč. U nedelju gostuju Borcu u odloženom meču trećeg kola Premijer lige BiH. Banjalučani su lideri na tabeli sa šest bodova više u odnosu na narednog rivala, a eventualnim trijumfom bi se dodatno učvrstili na vrhu pred zimsku pauzu.

Utakmica Borac-Zrinjski igra se u nedelju na Gradskom stadionu i počinje 15 časova.

Podijeli:

Tagovi:

FK Borac

Zrinjski

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Игор Додик, Свети Никола

Gradovi i opštine

Nikoljdanska čarolija u OŠ Branko Ćopić: Igor Dodik i Srđan Amidžić obradovali osnovce

1 h

0
Данас је Свети Никола: АТВ открива какви су обичаји за славу коју славе милиони Срба

Društvo

Danas je Sveti Nikola: ATV otkriva kakvi su običaji za slavu koju slave milioni Srba

1 h

0
Колапс на границама: Камиони на Батровцима чекају 14 сати

Srbija

Kolaps na granicama: Kamioni na Batrovcima čekaju 14 sati

1 h

0
Сунце измамило грађане напоље, али ваздух у Приједору остаје загађен

Gradovi i opštine

Sunce izmamilo građane napolje, ali vazduh u Prijedoru ostaje zagađen

1 h

0

Više iz rubrike

ФК Борац

Fudbal

Borac u nedjelju dočekuje Zrnjski

4 h

0
Гвардиола: Прије или касније, са 75 или 76 година, напустићу Манчестер Сити

Fudbal

Gvardiola: Prije ili kasnije, sa 75 ili 76 godina, napustiću Mančester Siti

6 h

0
Вујадин Савић на прагу великог клуба

Fudbal

Vujadin Savić na pragu velikog kluba

10 h

0
Зрињски

Fudbal

Kakav delirijum: Zrinjski osigurao evropsko proljeće

21 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

59

Banka tajno prikupljala lične podatke klijenata putem aplikacije: Evo kako je otkrivena

20

57

Pripremite se za najkraći dan u godini: Donosi dobru vijest

20

48

Stravična smrt poznatog zlatara

20

47

Maratonci trče počasni krug: Omiljen među svim generacijama

20

44

Prodavali teško zaraženo meso sugrađanima i zaradili pritvor

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner