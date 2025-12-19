Zrinjski u sudijskoj nadoknadi do evropskog proljeća

90 minuta je Zrinjski plesao po ivici ambisa, a onda je autogol Cvetkovića u sudijskoj nadoknadi utakmice donio Mostarcima važan bod i plasman u nokaut fazu Lige konferencija. Najveći je to uspjeh kluba u istoriji, a Zrinjski je nakon Borca postao drugi BH predstavnik koji je izborio evropsko proljeće.

Zrinjski će protivnika u plej-ofu saznati 16. januara, a mogući protivnici su Lozana ili Kristal Palas. Do odlaska na odmor Zrinjskom je ostalo da odigra još jedan meč. U nedelju gostuju Borcu u odloženom meču trećeg kola Premijer lige BiH. Banjalučani su lideri na tabeli sa šest bodova više u odnosu na narednog rivala, a eventualnim trijumfom bi se dodatno učvrstili na vrhu pred zimsku pauzu.

Utakmica Borac-Zrinjski igra se u nedelju na Gradskom stadionu i počinje 15 časova.