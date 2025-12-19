Sunce izmamilo građane napolje, ali vazduh u Prijedoru ostaje zagađen

Iako je jutros situacija nešto povoljnija, uz sunčano vrijeme i blagi porast temperature, vazduh i dalje ostaje nezdrav. Međutim, prema dostupnim pokazateljima, kvalitet vazduha je i dalje u kategoriji štetnog, posebno za osjetljive grupe stanovništva.

"Izlazim ovako kada malo sunce ugrije, inače ako je čitav dan magla onda sam čitav dan u kući, ni u dvorište","Ja nemam problema ali, dosta ljudi ima zdravstvenih problema, ali zna se nemoj da se lažemo, mislim to je istina, da je glavni uzročnik sumpora", ispričali su građani za ATV.

Svjetska zdravstvena organizacija procjenjuje da više od 300 miliona ljudi u svijetu boluje od astme, a zagađen vazduh se navodi kao jedan od ključnih faktora koji doprinosi razvoju bolesti. Posebno zabrinjava podatak da su djeca koja odrastaju u sredinama sa lošim kvalitetom vazduha pod većim rizikom da razviju astmu u ranom uzrastu.

"Za sve one koji maju problem sa astmom, hronično opstruktivnom plućnom bolesti, ili bilo kojom drugom bolesti dišnih organa je da zaista bez prijeke potrebe ne izlaze vani, bez obzira što trenutno nema magle vazduh je i dalje zagađen jako zagađen.“

Zdravstveni radnici upozoravaju da dugotrajna izloženost zagađenom vazduhu povećava rizik od akutnog bronhitisa i astme. Posebno su ugroženi djeca, starije osobe, trudnice i hronični bolesnici, kojima se savjetuje smanjen boravak na otvorenom čak i u danima kada se čini da je vazduh čistiji", rekla je predsjednik Udruženja za pomoć oboljelim od astme „Anemona“, Prijedor Ilinka Macura.

„Pogoršanje zdravstvenog stanja kod ljudi koji su već bolesni, i kod djece koja dobivaju akutni bronhitis i imaju respiratorne infekcije, uticaj na oči, svrab očiju, curenje nosa i taj dio. Kod zdravih osoba, moguće da nema takvih posljedica u akutnoj fazi ali dugotrajni uticaj zagađenog vazduha može dovesti do kasnije nekih oboljenja kao što je astma, većinom respiratornih oboljenja, i kardiovaskularnih oboljenja koje mogu dovesti do takvih posljedica", kazala je specijalista porodične medicine u Specijalističkom centru Zdravstvene ustanove „Hannah“, Prijedor Dijana Đerić.

Prijedor danas diše lakše samo naizgled. Iza sunčanog jutra krije se vazduh koji i dalje ugrožava zdravlje građana, posebno onih koji se sa astmom bore svakog dana.