Počela nova era zdravstva u Trebinju: Završena nova bolnica

Počinje nova era zdravstva u Trebinju. Na 17.500 kvadratnih metara prostire se Bolnica Sveti Arhiđakon Stefan, 9 januar. 20 ambulanti, vrhunska tehnologija i oprema, moderne operacione sale, Urgentni blok, Poliklinika, dnevne bolnice, 223 kreveta samo su neke od karakteristika. Zna se i tačan broj medicinara.

"Imamo 103 ljekara i oko 250 medicinskih sestara i tehničara, možda nam je još potrebno nekih desetak ljekara i desetak sestara i to je broj koji smo planirali novom sistematizacijom za ovaj objekat", kazao direktor Bolnice Trebinje Trenutno Nedeljko Lambeta.

Trebinjski medicinari već uveliko pakuju kofere. Ovih dana dolaze da se upoznaju sa prostorom i opremom. Imaju strah ali i vjeru da će na najbolji način odgovoriti svim zadacima u ovoj savremenoj ustanovi.

"To preseljenje mora da se odigra u najkraćem vremenskom roku jer je svako odjeljenje povezano jedno sa drugim, dijagnostika je povezana sa odjeljenjima tako da u roku od dva tri dana sve mora da bude preseljeno i da bolnica krene u punom kapacitetu da radi", izjavila je pomoćnik direktora za medicinska pitanja u Bolnici Trebinje Tatjana Mrdić.

Oko 128 miliona maraka koštala je ova investicija Vladu Republike Srpske. Da će na jednoj poljani u trebinjskom naselju Pridvorci nići ovakvo zdanje malo je ko vjerovao. Sa prvim bagerima na gradilištu je bila i kamera ATV-a

Kapaciteti nove trebinjske bolnice su 223 kreveta a sve radi na površini od 17.500 metara kvadratnih i to po principu ključ u ruke.

Ključ je sada u rukama. A mi na istoj lokaciji.

Izgradnja objekta nove trebinjske Bolnice završena je u rekordnom roku, za oko tridesetak mjeseci. Plan je da se svečano otvori petog januara sljedeće godine a onda slijedi preseljenje.