Bez odluke grada ugrožene komunalne usluge

Dugoročno održavanje komunalnih usluga dovedeno je u pitanje. Komunalno preduzeće ''Čistoća'' zahtijevalo je korekciju cijena koja je upućena još u aprilu, a potom i urgencija u junu, međutim, do danas nisu dobili odgovor grada, kako kažu, ni pozitivan ni negativan. Rezerve su iscrpljene, a bez adekvatnog rješenja problem bi mogli osjetiti i građani.

"Najavljena korekcija minimalne plate će značajno uticati i sam energent koji svakodnevno poskupljuje, i bojimo se da će tim povećanjem doci u problem naši korisnici gdje nećemo moći kvalitetno da izvršimo nas posao za koji smo potpisali ugovor sa gradom. Mi smo javna preduzeća gdje možemo samo da podnesemo zahtjev i da na osnovu argumenata tražimo korekciju cijena naših usluga naše sve rezerve su nažalost iscrpljenje", istakla je direktor KP ''Čistoća'' Banjaluka Aleksandar Bajić.

Građani sa kojima smo razgovarali poručuju da bi zastoji u radu Čistoće mogli stvoriti probleme u svakodnevnom životu, te da se rješenje pronađe prije nego što posljedice postanu vidljive na ulicama grada.

"Mislim da bi to bio problem da bi se to trebalo riješiti, kako bi građani mogli normalno funkcionisati","Bude li se to pogoršavalo, stvaraće jedan dodatni problem pogotovo evo već je i vazduh zagađen to bi stvaralo još definitivno veće probleme","Možda bi nosili negdje u kontejnere, ne znam", jasni su građani.

Kako kažu iz gradske uprave, taj prijedlog nije došao u skupštinske procedure da bi mogli diskutovati oko toga. A da postoji problema kako u Čistoći tako i u drugim preduzećima, toga su i te kako svjesni. Odbornici SNSD-a su protiv toga da građani trpe posljedice i da je važno iznaći rješenje za ovu problematiku.

"To je još jedan dokaz da većina gradskih preduzeća se nalazi u velikom problemu, mi imamo zahtjev i vodovoda i prije nekoliko dana zahtjev od ekotoplane za povećanje cijena i od čistoće što znači da neke stvari ne funkcionišu u gradu. Zato smo i pozivali u prethodnom periodu da sjednemo da popišemo sve probleme da razgovaramo o problemima i da nađemo način kako to da riješimo", rekao je odbornik SNSD-a u Skupštini grada Banjaluka Bogoljub Zeljković.

Grad Banja luka sada svakako drži ključ rješenja, jer bez te odluke preduzeće ''Čistoća'' ne može planirati budućnost. Svakako cilj je jasan da građani ne osjete posljedice u svakodnevnom odvozu komunalnog otpada.