Logo
Large banner

Nikoljdanska čarolija u OŠ Branko Ćopić: Igor Dodik i Srđan Amidžić obradovali osnovce

Izvor:

ATV

19.12.2025

19:40

Komentari:

0
Игор Додик, Свети Никола
Foto: ATV

Slatkiši, paketići i školski autobus - sve je to donijela nikoljdanska čarolija osnovcima iz OŠ Branko Ćopić u Krupi na Uni. I mala humana ekskurzija u školskom autobusu je krenula, za volanom ministar Amidžić, pored njega kao suvozač Igor Dodik. Cilj je određen, namjera plemenita, a put, baš kao i atmosfera u autobusu, veseo i pun dobre volje i namjera.

A ispred OŠ „Branko Ćopić“ u Krupi na Uni, na radost svih, dočekali su nas nasmijani osnovci i nastavnici. Posebnu pažnju ukrao je Veljko Bosančić, učenik drugog razreda, koji nam je ozbiljno saopštio da već zna da vozi, a onda još ozbiljnije otkrio svoje želje šta sve planira da bude kad poraste, jer, kako kaže, vremena za učenje ima, ali razmišljanje o snovima uvijek mora da se počne rano.

Koliko zapravo znači ova velikodušna praznična donacija, najbolje znaju oni koji će od nje imati i najveću korist.

Ovaj humani gest može da posluži kao primjer. Za sve one koji su u prilici da pomognu. Pogotovo u prazničnom periodu. Jer nečije mogućnosti i dobra volja mogu nekome da olakšaju život te poboljšaju uslove školovanja i svakodnevice.

Podijeli:

Tagovi:

Igor Dodik

Srđan Amidžić

Sveti Nikola

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Данас је Свети Никола: АТВ открива какви су обичаји за славу коју славе милиони Срба

Društvo

Danas je Sveti Nikola: ATV otkriva kakvi su običaji za slavu koju slave milioni Srba

1 h

0
Колапс на границама: Камиони на Батровцима чекају 14 сати

Srbija

Kolaps na granicama: Kamioni na Batrovcima čekaju 14 sati

1 h

0
Сунце измамило грађане напоље, али ваздух у Приједору остаје загађен

Gradovi i opštine

Sunce izmamilo građane napolje, ali vazduh u Prijedoru ostaje zagađen

1 h

0
Почела нова ера здравства у Требињу: Завршена нова болница

Gradovi i opštine

Počela nova era zdravstva u Trebinju: Završena nova bolnica

1 h

2

Više iz rubrike

Без одлуке града угрожене комуналне услуге

Banja Luka

Bez odluke grada ugrožene komunalne usluge

1 h

0
Зељковић за АТВ: Бањалука међу најзагађенијим градовима, потребне хитне мјере

Banja Luka

Zeljković za ATV: Banjaluka među najzagađenijim gradovima, potrebne hitne mjere

2 h

0
Повећан број акутних респираторних инфекција

Banja Luka

Povećan broj akutnih respiratornih infekcija

8 h

0
Запослени у Палати Републике обрадовали најмлађе пацијенте на УКЦ-у

Banja Luka

Zaposleni u Palati Republike obradovali najmlađe pacijente na UKC-u

10 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

59

Banka tajno prikupljala lične podatke klijenata putem aplikacije: Evo kako je otkrivena

20

57

Pripremite se za najkraći dan u godini: Donosi dobru vijest

20

48

Stravična smrt poznatog zlatara

20

47

Maratonci trče počasni krug: Omiljen među svim generacijama

20

44

Prodavali teško zaraženo meso sugrađanima i zaradili pritvor

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner