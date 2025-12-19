Nikoljdanska čarolija u OŠ Branko Ćopić: Igor Dodik i Srđan Amidžić obradovali osnovce

Slatkiši, paketići i školski autobus - sve je to donijela nikoljdanska čarolija osnovcima iz OŠ Branko Ćopić u Krupi na Uni. I mala humana ekskurzija u školskom autobusu je krenula, za volanom ministar Amidžić, pored njega kao suvozač Igor Dodik. Cilj je određen, namjera plemenita, a put, baš kao i atmosfera u autobusu, veseo i pun dobre volje i namjera.

A ispred OŠ „Branko Ćopić“ u Krupi na Uni, na radost svih, dočekali su nas nasmijani osnovci i nastavnici. Posebnu pažnju ukrao je Veljko Bosančić, učenik drugog razreda, koji nam je ozbiljno saopštio da već zna da vozi, a onda još ozbiljnije otkrio svoje želje šta sve planira da bude kad poraste, jer, kako kaže, vremena za učenje ima, ali razmišljanje o snovima uvijek mora da se počne rano.

Koliko zapravo znači ova velikodušna praznična donacija, najbolje znaju oni koji će od nje imati i najveću korist.

Ovaj humani gest može da posluži kao primjer. Za sve one koji su u prilici da pomognu. Pogotovo u prazničnom periodu. Jer nečije mogućnosti i dobra volja mogu nekome da olakšaju život te poboljšaju uslove školovanja i svakodnevice.