Bolesnije ne može: Djevojka skuvala supu od sopstvenih rebara

Izvor:

Blic

20.02.2026

13:53

Foto: Screenshot

Uklanjanje rebara iz estetskih razloga spada među najkontroverznije zahvate u plastičnoj hirurgiji.

Rebra imaju važnu ulogu – štite vitalne organe i, zajedno sa mišićima, učestvuju u procesu disanja – zbog čega mnogi stručnjaci s rezervom gledaju na ovu vrstu operacije kada nije medicinski neophodna.

Kanadska transrodna influenserka Adea Daniel odlučila je krajem prošle godine da se podvrgne zahvatu uklanjanja rebara kako bi postigla izraženiji, uži struk.

Nekoliko mjeseci nakon operacije, na svom TikTok profilu, gdje je prati oko 1,7 miliona ljudi, objavila je video u kojem tvrdi da je od uklonjenih rebara skuvala supu i potom je popila.

Snimak je ubrzo postao viralan i, prema navodima agencije "Jam Pres", prikupio je čak 16,8 miliona pregleda, izazvavši brojne reakcije i polemike na društvenim mrežama.

Čuvala rebra 6 mjeseci u frižideru

Pred kamerom, noseći postoperativni korset, za koji kaže da je dio procesa oporavka nakon operacije, vadi kesu sa kostima i govori:

"Napravimo koštani temeljac od mojih rebara. Ovu kesu sa rebrima nisam otvorila šest mjeseci".

U sljedećem kadru Daniel kaže da je pripremila visoko koncentrisani temeljac, koji je nekoliko sati stajao u frižideru.

"Ima puno vitamina i zaista je dobar za zdravlje", dodala je influenserka.

Nakon što je popila malo temeljca, ustvrdila je da ima ukus "kao piletina".

Iako djeluje da je riječ o satiričnom videu, namijenjenom da šokira pratioce, mnogi su joj povjerovali. Komentare su preplavili zabrinuti korisnici.

Ljudi zgroženi

"Molim vas, recite mi da ovo nije stvarno!", stoji u jednom od komentara. Drugi su tvrdili da su ljudska rebra veća, pa je nemoguće da su u pitanju njena rebra, već životinjska. Istakli su i da u opisu objave piše: "#komedi".

@adee.ah My bone broth recipe! #fyp #comedy #cooking ♬ original sound - Adea

