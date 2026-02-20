Bolesnije ne može: Djevojka skuvala supu od sopstvenih rebara

Izvor:
Blic
20.02.2026
13:53
Komentari:0
Uklanjanje rebara iz estetskih razloga spada među najkontroverznije zahvate u plastičnoj hirurgiji.
Rebra imaju važnu ulogu – štite vitalne organe i, zajedno sa mišićima, učestvuju u procesu disanja – zbog čega mnogi stručnjaci s rezervom gledaju na ovu vrstu operacije kada nije medicinski neophodna.
Republika Srpska
Služeno opijelo Ljiljani Zelen Karadžić
Kanadska transrodna influenserka Adea Daniel odlučila je krajem prošle godine da se podvrgne zahvatu uklanjanja rebara kako bi postigla izraženiji, uži struk.
Nekoliko mjeseci nakon operacije, na svom TikTok profilu, gdje je prati oko 1,7 miliona ljudi, objavila je video u kojem tvrdi da je od uklonjenih rebara skuvala supu i potom je popila.
Snimak je ubrzo postao viralan i, prema navodima agencije "Jam Pres", prikupio je čak 16,8 miliona pregleda, izazvavši brojne reakcije i polemike na društvenim mrežama.
Pred kamerom, noseći postoperativni korset, za koji kaže da je dio procesa oporavka nakon operacije, vadi kesu sa kostima i govori:
"Napravimo koštani temeljac od mojih rebara. Ovu kesu sa rebrima nisam otvorila šest mjeseci".
Ostali sportovi
UZNEMIRUJUĆE: Jeziv pad, favorit na ZOI ležao ukočen bez svijesti
U sljedećem kadru Daniel kaže da je pripremila visoko koncentrisani temeljac, koji je nekoliko sati stajao u frižideru.
"Ima puno vitamina i zaista je dobar za zdravlje", dodala je influenserka.
Nakon što je popila malo temeljca, ustvrdila je da ima ukus "kao piletina".
Iako djeluje da je riječ o satiričnom videu, namijenjenom da šokira pratioce, mnogi su joj povjerovali. Komentare su preplavili zabrinuti korisnici.
Ljudi zgroženi
"Molim vas, recite mi da ovo nije stvarno!", stoji u jednom od komentara. Drugi su tvrdili da su ljudska rebra veća, pa je nemoguće da su u pitanju njena rebra, već životinjska. Istakli su i da u opisu objave piše: "#komedi".
@adee.ah My bone broth recipe! #fyp #comedy #cooking ♬ original sound - Adea
Zanimljivosti
3 h0
Zanimljivosti
3 h0
Zanimljivosti
5 h0
Zanimljivosti
8 h0
Najnovije
Najčitanije
15
20
15
20
15
09
15
06
15
02
Trenutno na programu