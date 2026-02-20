Skandal na svadbi: Svekrva preotela mladoženju usred plesa, mlada u suzama

Vjenčanje bi trebalo da bude jedan od najljepših dana u životu, ali su se na svadbama u Srbiji, prema pričama ljudi, dešavale razne bizarne scene.

Svadbe na Balkanu oduvijek su bile mnogo više od običnog okupljanja – one su slavlje ljubavi, ali i prilika da se pokažu tradicija, običaji i gostoprimstvo domaćina.

Svijet Uhapšena čedomorka i saučesnici: Ubila bebu i bacila je pored smeća

Običaji

Od bacanja bidermajera i sita sa žitom na krov, preko igranja kola, pa do raskošnih trpeza, svaka svadba nosi poseban šarm. Ipak, ponekad otkriju i onu drugu, mračniju stranu – nepristojnosti i potpuno neočekivane scene.

Upravo zbog toga, nedavno je jedan Balkanac javno na Redditu upitao ostale korisnike da podijele svoja iskustva o, kako je napisao, „seljačkim, nepristojnim i nekulturnim scenama na svadbama“.

Iznesena iskustva

„Koje ste sve seljačke, nepristojne i nekulturne stvari vidjeli na svadbama? Događaji poput pucanja u vazduh. Šta ste sve vidjeli na svadbama, a za šta ste prokomentarisali da je neprimjereno?“, napisao je on.

Srbija Letjelo je sve: Čedomir Jovanović otkrio detalje tuče

Odgovori su brzo počeli da pristižu, a priče koje su ljudi dijelili varirale su od sitnih neprijatnosti do pravih skandala.

„Dao 100 evra, pa tražio 50 nazad“

Nekima je običaj sa novcem i javnim čitanjem ko je koliko dao – najružnija praksa.

„Već sam nekoliko puta pričao o tome kada se javno govori koliko je koja familija dala para, ili o situacijama kada gost mladoženji da 100 evra, pa ga onda pita da mu vrati 50. Mislio sam da je to mit dok nas tast otvoreno nije pitao planiramo li da ‘čitamo’.“

Bizarni običaji i nepristojne scene za stolom

Lizanje lutke

Jedan korisnik priznao je da ga je posebno šokirao trenutak kada je mladoženja, prema običaju, morao da presvuče bebi-lutku.

„Jedan od apsurdnijih trenutaka bio je kada je mladoženja lizao bebi-lutki zadnjicu koja je bila namazana nutelom. Kada su došli po mladu, na vratima su zatekli lutku i pelene, i trebalo je da presvuče pelene prije nego što sve nastavi.“

Pipanje prstima

Drugi su opisivali nepristojno ponašanje gostiju za stolom.

Svijet Epstajnovim žrtvama biće isplaćeno 35 miliona dolara

„Ujak je, kada je jagnjetina stigla na sto, bez obzira na to što su već bila dva pladnja hrane, uzeo tanjir i prstima počeo da prebira po svim komadima kako bi sebi uzeo najmesnatije. Nakon svakog pojedenog komada lizao je masne prste prije nego što bi nastavio da bira, a na kraju se još i podrignuo jer mu, izgleda, nije bilo dovoljno ‘ukusno’.“

Jedna od nevjerovatnijih priča odnosi se i na samu ceremoniju.

„Nisam lično vidio, ali prijatelj je bio na svadbi gdje je, dok je sveštenik držao ceremoniju, mladoženji zazvonio mobilni telefon. On se javio, pričao nekoliko minuta, a onda su svi nastavili kao da se ništa nije dogodilo.“

Motorna testera, tuča i suze na prvom plesu

Jedan korisnik koji je godinama radio kao konobar na svadbama tvrdi da bi mogao knjigu da napiše o svemu što je doživio.

„Na jednoj svadbi, otac mlade se toliko napio da je izvadio motornu testeru i ocu mladoženje isjekao četiri stabla masline. Potukli su se, nastao je totalni haos“, napisao je on.

Gradovi i opštine Prijedor: Načelnik kažnjen jer nije zakrpio rupu na putu

Šampionska scena

Ipak, scena koja je izazvala najviše reakcija bila je ona sa prvog plesa.

„Na jednom prvom plesu, brižna majka mladoženje je usred plesa ‘preotela’ sina i počela da igra s njim. Mlada je počela da plače, pola rodbine se diglo, majka viče na sve... Majko moja kad se sjetim tih dana“, naveo je korisnik.

Priče sa društvenih mreža pokazuju da, iako svadbe simbolizuju ljubav i zajedništvo, nerijetko postaju i pozornica za scene koje gosti dugo pamte – ali ne uvijek po lijepom.