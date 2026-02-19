Logo
Horoskop za 19. februar: Kome su zvijezde danas naklonjene?

Izvor:

Agencije

19.02.2026

07:16

Komentari:

0
Хороскоп за 19. фебруар: Коме су звијезде данас наклоњене?
Foto: Pexels

Donosimo vam horoskop za četvrtak, 19. februar 2026. godine.

Ovan

Fokusirajte se na rješavanje zaostalih obaveza koje vam već duže vrijeme stvaraju nepotreban pritisak. U ljubavi, zauzeti neka unesu više dinamike u odnos, dok slobodni mogu očekivati poziv od osobe iz prošlosti. Pijte više vode i pripazite na ishranu.

Bik

Usmjerite energiju na planiranje novih investicija koje zahtijevaju oprezan pristup i detaljnu analizu tržišta. Partneru je potrebna vaša podrška u teškim trenucima, slobodni će kroz posao upoznati nekog veoma zanimljivog. Moguća je prolazna glavobolja zbog umora.

Blizanci

Posvetite se komunikaciji sa saradnicima jer bi jedan slučajan razgovor mogao otvoriti vrata novom projektu. Zauzeti treba da izbjegavaju tajne pred partnerom, dok slobodni uživaju u neobaveznom flertu preko društvenih mreža. Pojačajte unos vitamina i svježeg voća.

Rak

Budite odlučni u sprovođenju svojih ideja jer kolege prepoznaju vaš trud i kreativni potencijal. U vezi je važna iskrenost oko zajedničkih ciljeva, a slobodni Rakovi bi mogli osjetiti leptiriće u stomaku pored jednog prijatelja. Obratite pažnju na osjetljive zglobove i kretanje.

Lav

Preuzmite inicijativu u timskom radu jer vaša harizma može motivisati cijelo okruženje na bolji rezultat. Zauzeti neka planiraju zajedničko putovanje, dok slobodni privlače pažnju gdje god da se pojave svojom jakom energijom. Smanjite unos kafe i kofeinskih napitaka.

Djevica

Analizirajte svaki detalj poslovnog ugovora prije nego što stavite potpis na bilo kakvu važnu dokumentaciju. U ljubavi, zauzeti treba da pokažu više emocija, a slobodni će dobiti neočekivanu poruku koja će ih prilično zaintrigirati. Nađite vremena za meditaciju i opuštanje.

Vaga

Pokušajte da balansirate između poslovnih zahtjeva i privatnog života kako ne biste sagorjeli u ambiciji. Partner očekuje više pažnje u večernjim satima, dok slobodne Vage ulaze u period uzbudljivih poznanstava sa mlađim osobama. Provjerite nivo gvožđa u krvi.

Škorpija

Iskoristite svoju intuiciju da prepoznate povoljan trenutak za pregovore o povećanju vaše plate ili bonusa. Zauzeti neka izbjegavaju nepotrebnu ljubomoru, a slobodni će osjetiti snažnu privlačnost prema osobi koju su tek upoznali. Prijala bi vam duža šetnja u prirodi.

Strijelac

Proširite svoje vidike kroz učenje novih vještina koje će vam pomoći u daljem profesionalnom napretku. U vezi vlada harmonija i uzajamno povjerenje, dok slobodni mogu upoznati nekog posebnog na nekom kulturnom događaju. Pripazite na leđa i pravilno držanje.

Jarac

Ostanite dosljedni svojim principima čak i kada vas okolina nagovara na brza i nesigurna rješenja. Zauzeti treba da porade na boljoj komunikaciji, a slobodni će preko rođaka dobiti priliku za zanimljivo poznanstvo. Potrebno vam je više kvalitetnog i dubokog sna.

Vodolija

Inovativan pristup problemima donijeće vam simpatije nadređenih i mogućnost za napredovanje na višu poziciju. Partneru priredite malo iznenađenje kako biste osvježili odnos, dok slobodne Vodolije uživaju u slobodi i izlascima sa društvom. Čuvajte se prehlade i naglih promjena temperature.

Ribe

Oslonite se na svoju kreativnost jer će vam ona pomoći da prevaziđete trenutni zastoj u poslovnim procesima. U ljubavi, zauzeti osjećaju duboku povezanost, dok će slobodni privući osobu koja dijeli njihova interesovanja i hobije. Smanjite konzumaciju brze i previše začinjene hrane.

