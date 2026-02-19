Koliko će vas koštati ručak kod kuće: Ovo su cijene namirnica

Cijene mesa i povrća na pijacama i u marketima neprestano variraju, a jednostavna računica pokazuje da četvoročlana porodica za samo jedan obrok treba da izdvojiti od 14 do 45 KM. U zavisnosti od toga šta se nađe na stolu.

Ako volite i spremate meso, onda i znate kakve su mu cijene. Paprene.

Prema aktuelnim cijenama, kilogram ćurećeg bijelog mesa košta 24 KM, pileći file 14 KM, juneći but 29,5 KM, juneća plećka i vrat po 27 KM. Teleći but je čak 38,5 KM, a teleća plećka 28,5 KM. Najjeftinija je svinjetina. Kilogram krmenadle košta 11 KM, svinjski vrat 14, a svinjski but 13 maraka.

I povrće nije zanemariva stavka. Na banjalučkoj tržnici kilogram špinata juče je košta 10 maraka, tikvica od 9 do 10, a zelena salata od 5 do 6 KM. Krompir je i dalje najpovoljnija opcija za ručak.

Stručnjaci kažu da odrastao muškarac po obroku može da pojede 250 do 300 grama mesa ili 300 do 400 grama povrća. Žene od 180 do 220 grama mesa i 250 do 300 grama povrća. Djeca, logično, jedu manje, pa to iznosi do 180 grama mesa i do 250 grama povrća.

Po ovoj računici, četvoročlana porodica, odnosno dvoje odraslih i dvoje djece za jedan ručak u prosjeku može da pojede od 800 grama do kilogram mesa.

Ako kupe kilogram najjeftinijeg mesa, recimo svinjske krmenadle, za meso će izdvojiti 11 KM ili 14 KM za kilogram pilećeg filea, te kilogram krompira, samo to će ih koštati od 14 do 17 KM. Ručak koji uključuje teletinu i špinat, dostići će i 40 i više maraka.

U cijenu nisu ukalkulisane ostale namirnice i proizvodi koji su vam potrebni da biste ručak napravili. To cijelu priču čini dodatno skupljom, prenosi "Srpska info".