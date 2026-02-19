Logo
Najbolji sprej za uništavanje korova: Napravite ga od ova tri sastojka iz kuhinje

Најбољи спреј за уништавање корова: Направите га од ова три састојка из кухиње
Foto: Pixabay

Korov može brzo da pokvari svaki travnjak i baštu, a korištenje hemijskih sredstava nije uvijek najbolja opcija. Zato je domaći sprej za korov od tri jednostavna kuhinjska sastojka savršeno rješenje – lako ga je napraviti i potpuno je bezbjedan za biljke i okolinu.

Održite baštu čistom bez hemije

Korov može da upropasti svaki travnjak, a često tome i sami doprinesemo jer ne pridržavamo se osnovnih pravila za njegovo održavanje. On je nepoželjan „gost“ i u cvjetnim lejama, oko ivica trotoara i stazica u dvorištu, pa se svi tokom ljeta mučimo da baštu održavamo urednom. Trimeri, čupanje i plijevljenje zahtijevaju vrijeme i energiju, a često jednostavno nemamo ni jedno ni drugo.

Ako ne želite da koristite otrovne hemikalije, postoji jednostavno i efikasno rješenje – domaći sprej za korov koji možete napraviti sami, koristeći sastojke koje već imate u kuhinji.

Napravite svoj domaći sprej za korov

Potrebni su vam:

-1 litar alkoholnog sirćeta

-3 kašike soli

-3 kašike deterdženta za sudove

-Bočica sa raspršivačem

Kako pripremiti i koristiti sprej

Sipajte so u sirće i miješajte dok se potpuno ne rastopi.

Dodajte deterdžent i dobro sjedinite smjesu.

Sipajte sve u bočicu sa raspršivačem i prskajte direktno po korovu.

Za najbolji efekat, prskanje obavite u podne kada je sunce najjače, jer kombinacija sunca i ovog prirodnog rastvora uništava korov efikasno i bez hemije.

Savjeti za održavanje bašte bez korova

Za održavanje bašte bez korova važno je redovno pratiti stanje travnjaka i cvjetnih leja, jer rano uklanjanje korova značajno smanjuje njegov rast. Takođe, preporučuje se korišćenje malča oko biljaka. To pomaže da se zadrži vlaga u zemljištu i spriječi širenje neželjenih biljaka.

Iako je ovaj domaći sprej za korov veoma efikasan, za najbolje rezultate treba ga koristiti u kombinaciji sa redovnim održavanjem bašte.

Uz ovaj jednostavan recept, vaš travnjak i cvjetne leje mogu ostati uredni, a vi sigurni i zaštićeni od otrovnih hemikalija.

