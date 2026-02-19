Izvor kome smo svi izloženi povećava rizik od Alchajmerove bolesti

Osobe koje su tokom života izložene većim nivoima zagađenja vazduha imaju veći rizik od razvoja Alchajmerove bolesti, pokazala je nova studija američkog univerziteta Emori

Ističu da zagađenje vazduha deluje direktno na mozak, a ne posredno kroz hronične bolesti poput hipertenzije, moždanog udara i depresije, koje takođe predstavljaju faktore rizika za demenciju.

Kako prenosi Juronjuz, najjača povezanost između zagađenja i Alchajmerove bolesti uočena je kod osoba koje su prethodno imale moždani udar.

Tim istraživača uporedio je nivo izloženosti sitnim česticama (PM2.5) sa učestalošću Alchajmerove bolesti i ulogom tri uobičajene pridružene bolesti.

Sitne čestice su posebno opasne jer mogu da prodru duboko u pluća i krvotok, a glavni izvori uključuju izduvne gasove vozila, termoelektrana, industrijske aktivnosti, šumske požare i sagorevanje drveta ili fosilnih goriva u domaćinstvima.

Srbija Vlasnik auto servisa se polio benzinom i prijeti da će se zapaliti: Evo šta je razlog

Autori studije naglašavaju da dugotrajna izloženost sitnim česticama povećava rizik i od kardiovaskularnih bolesti, hipertenzije i poremećaja mentalnog zdravlja.

Istraživanje, objavljeno u časopisu "PLOS Medicine", analiziralo je podatke više od 27 milion ljudi starijih od 65 godina.

Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) postavila je globalne ciljeve smanjenja sitnih čestica do 2030. godine, a plan za 2025. i 2040. predviđa smanjenje smrtnosti izazvane zagađenjem vazduha za 50 odsto u odnosu na 2015. godinu.

Prema podacima SZO, više od 55 miliona ljudi širom svijeta živi sa demencijom, a Alchajmerova bolest čini do 70 odsto slučajeva.

U Evropi je 2025. godine zabilježeno oko 12,1 milion osoba sa demencijom, pri čemu su žene najviše pogođene, čineći oko 66 odsto slučajeva.