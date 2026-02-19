U Srpskoj udari vjetra i do 90 kilometara na čas

Za danas su u Republici Srpskoj, lokalno u brdsko-planinskim predjelima u Krajini i Hercegovini, najavljeni udari vjetra i do 90 kilometara na čas.

Iz Republičkog hidrometereološkog zavoda najavljen je jak do olujni jugo.

Udari vjetra biće od 50 do 70 kilometara na čas.

Na sjeveru se očekuje slab do umjeren vjetar uz udare od 30 do 50 kilometara na čas.