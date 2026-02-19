Logo
Meteorolog otkriva da li je zimi došao kraj

RTS

19.02.2026

07:38

Мраз зима минус лист
Foto: photos_by_ginny/Pexels

Meteorolog Nedeljko Todorović poručuje da sa snijegom nismo trajno završili ove zime.

– Za planinske predjele biće snijega, palo je novog snijega u planinskim predjelima po 15, 20, 25 centimetara, taman za zimski turizam – prognozira meteorolog.

Поледица

Društvo

Vozači, oprez: Moguća poledica u višim krajevima

Da li nas očekuje vremenski rolerkoster

Kaže da se nastavlja veoma promjenljivo vrijeme, što znači da danas slijedi skok temperature.

– U četvrtak možda 14-15 stepeni. Duva vjetar, ali nije košava, samo blago bridi jugoistočni vjetar, toliko da opomene da je ipak februar. Znači nema šale do polovine marta – precizirao je Todorović.

To što je mečka izašla iz pećine, prema njegovim riječima, treba simbolično posmatrati, jer se vrijeme ne može određivati na osnovu jednog datuma, jednog dana.

Бака Прасе

Scena

Baka Prase poslao poruku mladiću koji mu je zapalio automobil

– Veći dio zime je iza nas, tako da kažem mala je vjerovatnoća da imamo ozbiljnu zimu u narednom periodu. Tako da se obično kaže zima je pri kraju, slijedi uvod u proljeće. Ovo je samo priča, narodna, da po tome može da se prognozira – objašnjava meteorolog za RTS.

