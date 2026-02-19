Meteorolog otkriva da li je zimi došao kraj

– Za planinske predjele biće snijega, palo je novog snijega u planinskim predjelima po 15, 20, 25 centimetara, taman za zimski turizam – prognozira meteorolog.

Kaže da se nastavlja veoma promjenljivo vrijeme, što znači da danas slijedi skok temperature.

– U četvrtak možda 14-15 stepeni. Duva vjetar, ali nije košava, samo blago bridi jugoistočni vjetar, toliko da opomene da je ipak februar. Znači nema šale do polovine marta – precizirao je Todorović.

To što je mečka izašla iz pećine, prema njegovim riječima, treba simbolično posmatrati, jer se vrijeme ne može određivati na osnovu jednog datuma, jednog dana.

– Veći dio zime je iza nas, tako da kažem mala je vjerovatnoća da imamo ozbiljnu zimu u narednom periodu. Tako da se obično kaže zima je pri kraju, slijedi uvod u proljeće. Ovo je samo priča, narodna, da po tome može da se prognozira – objašnjava meteorolog za RTS.