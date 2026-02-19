Izvor:
ATV
19.02.2026
07:25
Komentari:0
Razgovor o multipolarnosti u svijetu pokrenut je zahvaljujući naporima Rusije i njenog predsjednika Vladimira Putina, izjavio je za RIA Novosti lider SNSD-a Milorad Dodik.
Prema njegovim riječima, sada se, kada se na međunarodnim forumima govori o tome da se svijet mijenja, da prestaje da bude unipolaran i postaje multipolaran, ponekad zaboravljaju razlozi za to, prenosi RT Balkan.
Svijet
Jedna od najsmrtonosnijih lavina: Poginulo osam skijaša, preživjeli se zaštitili ceradama
- Da nije bilo borbe Rusije i predsjednika Putina, koji se zalaže za ravnopravan svijet, postavlja se pitanje da li bi se danas uopšte vodila borba za multipolarnost - istakao je Dodik.
Takođe, napomenuo je da je Rusija pokrenula Specijalnu vojnu operaciju radi stvaranja ravnopravnog multipolarnog svijeta, a Zapadu nije nije pošlo za rukom da sa njom učini ono što je učinio na Balkanu.
Hronika
Grupa mladića pretukla tinejdžera palicama
- Ruska Federacija je morala da reaguje i pokazuje svoje mogućnosti. Bila je prinuđena da uđe u Specijalnu vojnu operaciju i, da ona nije započeta, mnogi procesi slični ovima koji se sada odvijaju bili bi na teritoriji Rusije. Takve su namjere zapadnih krugova – te procese su najpre testirali kod nas na Balkanu, ali su zaboravili da je Rusija moćna i velika zemlja i da je nije moguće izolovati kao Srbiju. Rusiji nije moguće nametnuti ono što je nametnuto nama. Za Evropu je u procesima globalnih promjena Rusija pobjednik, što i jeste cilj Ruske Federacije, zbog čega ona i njen predsjednik prednjače u vremenu i predstavljaju civilizacijsku novinu - poručio je Dodik.
Republika Srpska
11 h0
Republika Srpska
14 h3
Republika Srpska
18 h3
Republika Srpska
18 h1
Najnovije
Najčitanije
10
15
10
14
10
09
10
06
10
01
Trenutno na programu