Dodik: Bez Rusije ne bi bilo ni borbe za multipolarni svijet

Izvor:

ATV

19.02.2026

07:25

Додик: Без Русије не би било ни борбе за мултиполарни свијет
Foto: ATV

Razgovor o multipolarnosti u svijetu pokrenut je zahvaljujući naporima Rusije i njenog predsjednika Vladimira Putina, izjavio je za RIA Novosti lider SNSD-a Milorad Dodik.

Prema njegovim riječima, sada se, kada se na međunarodnim forumima govori o tome da se svijet mijenja, da prestaje da bude unipolaran i postaje multipolaran, ponekad zaboravljaju razlozi za to, prenosi RT Balkan.

Svijet

Jedna od najsmrtonosnijih lavina: Poginulo osam skijaša, preživjeli se zaštitili ceradama

- Da nije bilo borbe Rusije i predsjednika Putina, koji se zalaže za ravnopravan svijet, postavlja se pitanje da li bi se danas uopšte vodila borba za multipolarnost - istakao je Dodik.

Takođe, napomenuo je da je Rusija pokrenula Specijalnu vojnu operaciju radi stvaranja ravnopravnog multipolarnog svijeta, a Zapadu nije nije pošlo za rukom da sa njom učini ono što je učinio na Balkanu.

Hronika

Grupa mladića pretukla tinejdžera palicama

- Ruska Federacija je morala da reaguje i pokazuje svoje mogućnosti. Bila je prinuđena da uđe u Specijalnu vojnu operaciju i, da ona nije započeta, mnogi procesi slični ovima koji se sada odvijaju bili bi na teritoriji Rusije. Takve su namjere zapadnih krugova – te procese su najpre testirali kod nas na Balkanu, ali su zaboravili da je Rusija moćna i velika zemlja i da je nije moguće izolovati kao Srbiju. Rusiji nije moguće nametnuti ono što je nametnuto nama. Za Evropu je u procesima globalnih promjena Rusija pobjednik, što i jeste cilj Ruske Federacije, zbog čega ona i njen predsjednik prednjače u vremenu i predstavljaju civilizacijsku novinu - poručio je Dodik.

