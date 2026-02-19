Košulja sa otiskom pegle košta skoro 1.000 evra: Ljudi bijesni zbog najnovijeg trenda

Luksuzni modni brend Vetements ponovo je privukao pažnju javnosti, ovog puta svojom košuljom Ajron Bern (Iron Burn) koja košta 1.139 dolara (955 evra), a na sebi ima otisak kućne pegle.

Ovaj komad odjeće izazvao je zabavne reakcije na internetu, a mnogi su se šalili da su možda nesvjesno bacili "dizajnerske komade" nakon što su kod kuće spalili sopstvenu odjeću.

Svijet Nema više "okupacije" ovih destinacija: Uvedene zabrane na plažama

Da li biste potrošili više od hiljadu dolara na košulju dizajniranu da izgleda kao da je izgorjela?

U komentarima je bilo oduševljenih, ali i onih koji su isticali da bi istu košulju mogli napraviti za manje od 30 dolara, što je oko 25 evra.

"To je prelijep način razmišljanja + vrhunski marketing. Pravo remek-djelo. Ne bacajte neispravne proizvode. Stilizujte ih kako god želite".

Savjeti Najbolji sprej za uništavanje korova: Napravite ga od ova tri sastojka iz kuhinje

"Želim da znam ko ovo kupuje".

"Ubijeđen sam da je ovo socijalni eksperiment".