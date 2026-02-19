Košulja sa otiskom pegle košta skoro 1.000 evra: Ljudi bijesni zbog najnovijeg trenda

Izvor:
Kurir
19.02.2026
08:58
Komentari:0
Luksuzni modni brend Vetements ponovo je privukao pažnju javnosti, ovog puta svojom košuljom Ajron Bern (Iron Burn) koja košta 1.139 dolara (955 evra), a na sebi ima otisak kućne pegle.
Ovaj komad odjeće izazvao je zabavne reakcije na internetu, a mnogi su se šalili da su možda nesvjesno bacili "dizajnerske komade" nakon što su kod kuće spalili sopstvenu odjeću.
Da li biste potrošili više od hiljadu dolara na košulju dizajniranu da izgleda kao da je izgorjela?
U komentarima je bilo oduševljenih, ali i onih koji su isticali da bi istu košulju mogli napraviti za manje od 30 dolara, što je oko 25 evra.
"To je prelijep način razmišljanja + vrhunski marketing. Pravo remek-djelo. Ne bacajte neispravne proizvode. Stilizujte ih kako god želite".
"Želim da znam ko ovo kupuje".
"Ubijeđen sam da je ovo socijalni eksperiment".
