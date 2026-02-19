Vlasnik auto servisa se polio benzinom i prijeti da će se zapaliti: Evo šta je razlog

Željko Crnobrnja, vlasnik auto servisa na Ibarskoj magistrali, oko 7.30 časova polio se benzinom i prijeti da će se zapaliti, ukoliko izvršitelji uđu u njegov plac, koji je kupio 2011. godine i isplatio cijeli iznos, saznaje "Telegraf.rs".

Želimir Crnobrnja proteklih godina vodi pravnu i sudsku borbu oko imovine - zemljišta i objekta koji je, kako tvrdi, kupio 2011. godine. Izvršitelji su više puta pokušavali da ga isele, a on im se tokom tih pokušaja žestoko protivio.

Republika Srpska Pajić Baštinac za ATV: Izborom Karana za predsjednika građani odbranili svoje pravo

Podsjetimo, prije godinu dana, Crnobrnja je tokom pokušaja iseljenja izlazio na Ibarsku magistralu sa pištoljem, prislonio ga na svoju sljepoočnicu i prijetio da će se ubiti, nakon čega je poslije nekoliko sati drame predao oružje policiji.

(Telegraf.rs)