Baka Prase poslao poruku mladiću koji mu je zapalio automobil

Jutjuber Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase, prethodnih dana prolazio je kroz pravu dramu kada mu je zapaljen skupocjeni auto od pola miliona evra.

Iako se Baka nije mnogo potresao, ali mu nije bilo svejedno, rekavši da će kupiti novi auto sada se oglasio nakon što je uhapšen mladić Z.R (23).

Jutjuber se sada oglasio na društvenim mrežama te poručio samo jedno.

- Reketaši da puše k***c - napisao je jutjuber koji je i ranije govorio da mu je vozilo zapaljeno zato što nije želio da plati reket.

Podsjetimo, po saopštenju tužilaštva Z.R. se sumnjiči za izazivanje opšte opasnosti i iznude.

O tome koliko dugo će provesti iza rešetaka odrediće i procjena štete na Brabusu koji je u vlasništvu Bake Praseta. Kada se uzmu sva krivična djela, on će biti u zatvoru između tri i 12 godina zatvora, plus će morati da plati i novčanu kaznu.

Ovaj predmet je preuzelo Više javno tužilaštvo u Beogradu, a u toku je razmatranje moguće prekvalifikacije krivičnog djela.

Baka Prase je otkrio da mu je uništeno još jedno vozilo od 700.000 evra, ali da nisu isti počinioci nanijeli štetu već da se to dogodilo tokom udesa.