Logo
Large banner

Zdravko Mamić ponovo presadio kosu

Izvor:

Vijesti.ba

18.02.2026

19:59

Komentari:

0
Здравко Мамић поново пресадио косу
Foto: Facebook

Nekadašnji prvi čovjek zagrebačkog Dinama Zdravko Mamić odlučio je ponovo promijeniti svoj imidž.

Nakon prve faze transplantacije kose koju je uradio u aprilu 2023. godine, nedavno je u Sarajevu obavio i drugi dio ovog zahtjevnog estetskog zahvata.

Tretman je urađen u sarajevskoj podružnici poznate turske klinike specijalizovane za presađivanje kose, koja je u međuvremenu postala regionalni centar za ovakve zahvate.

Dok je prvi zahvat bio fokusiran na prednji dio vlasišta, drugi je obuhvatio potiljak čime je proces transplantacije kompletiran.

zdravko mamic

BiH

Mamićev sin u BiH ostao bez milion i po KM

Kako su pojasnili iz ove klinike, kod Mamića je korištena takozvana FUE (Follicular Unit Extraction) metoda, jedna od najsavremenijih tehnika presađivanja kose, koja podrazumijeva uzimanje zdravih folikula s donorske regije i njihovo presađivanje na područja zahvaćena gubitkom kose.

Promjena frizure samo je dio šire transformacije Zdravka Mamića. Otkako je 2018. pobjegao u BiH, često je u fokusu medija zbog svog privatnog života.

Već se duže vrijeme šuška o njegovoj vezi s 30-ak godina mlađom Jelenom Planinić iz Ljubuškog, s kojom navodno i živi.

Osim toga, nedavno je postao glavna tema u regiji nakon što je snimljen na koncertu Cece Ražnatović na Jahorini, gd‌je je u euforiji kidao košulju, penjao se na stol i ljubio pjevačici ruku.

mamic jahorina

Scena

Mamić poljubio ruku Ceci, pa mu ona ovako uzvratila

(Vijesti.ba)

Podijeli:

Tag :

Zdravko Mamić

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Лепа Лукић: Добила сам име по љубавници свога оца

Scena

Lepa Lukić: Dobila sam ime po ljubavnici svoga oca

4 h

0
Трамп у центру пажње због поклона за Дан заљубљених: Његов одговор изазвао буру реакција

Scena

Tramp u centru pažnje zbog poklona za Dan zaljubljenih: Njegov odgovor izazvao buru reakcija

4 h

0
бојан симоновић несрећа

Scena

Nisam spavao cijelu noć: Jutjuber Bojan Simonović se prvi put oglasio nakon teške nezgode

4 h

0
Андрија Милошевић жртва преваре: ''Немам никакве везе са тим''

Scena

Andrija Milošević žrtva prevare: ''Nemam nikakve veze sa tim''

9 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

22

Glumac pronađen mrtav u svom stanu: Nakon dva mjeseca otkriven uzrok

22

22

Državljanin BiH uhapšen na Rači, pokušao da prenese oko 85.000 KM

22

08

Zvezda u polufinalu Kupa

22

07

Dijete palo sa žičare, užas na Jahorini

21

42

Orban i Fico se osvetili Zelenskom zbog blokade "Družbe"

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner