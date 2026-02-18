Zdravko Mamić ponovo presadio kosu

Nakon prve faze transplantacije kose koju je uradio u aprilu 2023. godine, nedavno je u Sarajevu obavio i drugi dio ovog zahtjevnog estetskog zahvata.

Tretman je urađen u sarajevskoj podružnici poznate turske klinike specijalizovane za presađivanje kose, koja je u međuvremenu postala regionalni centar za ovakve zahvate.

Dok je prvi zahvat bio fokusiran na prednji dio vlasišta, drugi je obuhvatio potiljak čime je proces transplantacije kompletiran.

Kako su pojasnili iz ove klinike, kod Mamića je korištena takozvana FUE (Follicular Unit Extraction) metoda, jedna od najsavremenijih tehnika presađivanja kose, koja podrazumijeva uzimanje zdravih folikula s donorske regije i njihovo presađivanje na područja zahvaćena gubitkom kose.

Promjena frizure samo je dio šire transformacije Zdravka Mamića. Otkako je 2018. pobjegao u BiH, često je u fokusu medija zbog svog privatnog života.

Već se duže vrijeme šuška o njegovoj vezi s 30-ak godina mlađom Jelenom Planinić iz Ljubuškog, s kojom navodno i živi.

Osim toga, nedavno je postao glavna tema u regiji nakon što je snimljen na koncertu Cece Ražnatović na Jahorini, gd‌je je u euforiji kidao košulju, penjao se na stol i ljubio pjevačici ruku.

(Vijesti.ba)