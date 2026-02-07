Мамић пољубио руку Цеци, па му она овако узвратила

07.02.2026
18:58
Коментари:0
Цеца Ражнатовић је синоћ направила прави спектакл у једном на Јахорини гдје је одржала концерт.
Фолк звијезда је атмосферу довела до усијања, а сала је била испуњена до последњег места.
Цеца је заблистала у свјетлуцавој хаљини са прорезом на струку и пунђом.
Највише пажње у публици привукао је Здравко Мамић. Он је музичкој звијезди пришао и пољубио јој руку, а она га је коментаром “патосирала”.
– Иначе, само да знате, ја сам Ваш фан! – рекла му је Цеца и оставила га без текста.
Мамић је све вријеме плесао и уживао у доброј музици, а то је одушевило и Цецу, која је послије концерта на статус подијелила дјелић атмосфере са концерта када јој је Мамић пришао и пољубио јој руку.
Краљ – написала је она.
У опису објаве ставила је и црвено срце, те таговала Мамића.
Осим по страсти према фудбалу, Здравко Мамић је познат и као велики љубитељ музике с ових простора. Посебно мјесто у његовом музичком укусу заузима Цеца, чије пјесме, како често истиче, носе емоцију, снагу и дух народа, пише Телеграф.
Подсјећамо да се Здравко Мамић од 2018. налази у бијегу од хрватског правосуђа након што је осуђен на затворску казну због малверзација у Динаму. Он је због извлачења 52 милиона куна (око 7 милиона евра) из клуба правоснажно осуђен на шест и по година затвора.
