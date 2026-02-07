Logo
Преминуо чувени басиста Фред Смит

Б92

Б92

07.02.2026

18:55

Бивши басиста легендарне групе Blondie, Фред Смит, преминуо је у 77. години, а музичка заједница и обожаваоци широм свијета опраштају се од једне од икона рокенрола.

Смит је био један од оснивача бенда Blondie, заједно са Деби Хари, али је своју репутацију додатно изградио и радом у групи Television, која је оставила неизбрисив траг на њујоршкој панк и арт-рок сцени.

Његов дугогодишњи сарадник и гитариста Џими Рип опростио се од Смита путем емотивне поруке на Инстаграму:

– Посљедњих година водио је дугу и тешку борбу са болешћу, али је увијек гледао унапријед, ка новим пројектима… Имали смо велике планове да ове године свирамо Томову музику уживо… Али једноставно није било суђено – написао је Рип.

Од Blondie до Television – музички пут легенде

Фред Смит био је оригинални басиста бенда Angel and the Snake, који је касније промијенио име у Blondie. У групи је остао од њеног оснивања 1974. године, након чега је кренуо новим путем и придружио се саставу Television.

У оба бенда оставио је снажан ауторски и извођачки траг, постајући један од кључних музичара њујоршке сцене тог периода.

У још једном опроштајном обраћању, његов колега из Televisiona, такође по имену Џими, написао је:

– Веома тужан опроштај од легендарног басисте и мог драгог пријатеља од 46 година. Недостајаћеш ми више него што ријечи могу да опишу.

Смрт Фреда Смита означава крај једне важне ере у рокенролу, али његова музика и утицај наставиће да живе кроз будуће генерације.

