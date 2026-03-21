Logo
Large banner

Додик позвао Србе у Мађарској да подрже Орбана: Мађарска и Српска дијеле исте вриједности

Аутор:

АТВ

21.03.2026

11:19

Коментари:

2
Фото: Srna

Предсједник СНСД-а Милорад Додик позвао је Србе који живе у Мађарској да подрже лидера партије Фидес Виктора Орбана и политику која чува стабилност, идентитет и суверенитет Мађарске.

"Мађарска и Република Српска дијеле исте вриједности и зато су наши односи пријатељски и чврсти. Орбан је доказао да је лидер који има храбрости да штити националне интересе и слободу свог народа и зато му желим успјех на предстојећим изборима", написао је Додик на друштвеној мрежи Икс.

Подсјећамо, мађарски премијер поздравио је Додик на отварању конференције "CPAC Hungary" и захвалио му се што присуствује конференцији.

"Моји пријатељи, он истински заслужује титулу човјека који је преживио све. Америчке санкције, њемачка изнуда, бх. уцјена... Вјерујте ми, ми бисмо доживјели колапс са само пола тога што се њему десило, али он није. Хвала ти пуно Милораде што си данас међу нама", рекао је Орбан.

Orban CPAC

Свијет

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Милорад Додик

CPAC Hungary

Виктор Орбан

Коментари (2)
Large banner

Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner