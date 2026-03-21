Додик позвао Србе у Мађарској да подрже Орбана: Мађарска и Српска дијеле исте вриједности

Аутор:АТВ
21.03.2026
11:19
Коментари:2
Предсједник СНСД-а Милорад Додик позвао је Србе који живе у Мађарској да подрже лидера партије Фидес Виктора Орбана и политику која чува стабилност, идентитет и суверенитет Мађарске.
"Мађарска и Република Српска дијеле исте вриједности и зато су наши односи пријатељски и чврсти. Орбан је доказао да је лидер који има храбрости да штити националне интересе и слободу свог народа и зато му желим успјех на предстојећим изборима", написао је Додик на друштвеној мрежи Икс.
Са Виктором Орбаном @PM_ViktorOrban , лидером који досљедно брани суверенитет држава, идентитет народа и политику здравог разума. — Милорад Додик (@MiloradDodik) March 21, 2026
Подсјећамо, мађарски премијер поздравио је Додик на отварању конференције "CPAC Hungary" и захвалио му се што присуствује конференцији.
"Моји пријатељи, он истински заслужује титулу човјека који је преживио све. Америчке санкције, њемачка изнуда, бх. уцјена... Вјерујте ми, ми бисмо доживјели колапс са само пола тога што се њему десило, али он није. Хвала ти пуно Милораде што си данас међу нама", рекао је Орбан.
