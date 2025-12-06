Logo
Мамићев син у БиХ остао без милион и по КМ

АТВ

06.12.2025

19:13

Уставни суд БиХ одбио је апелацију Марију Мамићу, сину Здравка Мамића, који је у Хрватској осуђен у афери “Динамо 2” за незаконито извлачење новца из овог загребачког ногометног клуба, сазнаје Фокус.

Он је, након признања кривице, пресудом Жупанијског суда у Осијеку осуђен на казну од једне године и четири мјесеца затвора, а Динаму мора надокнадити штету од два милиона евра.

Међутим, пресуда Уставног суда БиХ открива да је Марио Мамић на рачуну отвореног у банци у Сарајеву имао 1.572.465 КМ.

Ова средства му је блокирао Суд БиХ.

Наиме, одлуком од 11.6.2021. Суд БиХ одредио је привремену мјеру одузимања ових средстава, те похрањивање на посебном рачуну гдје ће се чувати до окончања казненог поступка против њега.

У образложењу рјешења је наведено да је Тужилаштво БиХ тражило привремено одузимање имовине за коју се сумња да је стечена вршењем кривичних дјела, додаје поменути портал.

Подсјетили су и да је Жупанијски суд у Осијеку донио привремену мјеру одузимања имовинске користи.

Суд БиХ је оцијенио да постоји основа сумње да апелант банковни рачун користи како би прикрио добит остварену почињењем кривичног дјела у Хрватској, односно да се ради о имовини која би у некој даљњој фази кривичног поступка у Хрватској могла бити предмет трајног одузимања.

Са друге стране, Мамић је у апелацији навео да му је повријеђено право на правично суђење јер му није омогућено да се изјасни о приједлогу Тужилаштва на темељу којег је Суд БиХ донио рјешење.

Здравко Мамић

Суд БиХ

