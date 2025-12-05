Шта стоји у нацрту закона о суду БиХ?

Аутор:Бранка Дакић
05.12.2025
19:37
Оснивање Апелационог одјељења у оквиру Суда БиХ, предсједника и судије одјељења именује Високи судски и тужилачки савјет, а не поменути Суд, а све у циљу њихове потпуне независности. Судије у Апелационом одјељењу не могу бити судије из Суда БиХ и обрнуто. Апелационо одјељење има свој под буџет у оквиру буџета Суда БиХ – ово су неке одредбе Нацрта закона о Суду БиХ, а који би наредне седмице поново требало да се нађе на сједници Савјета министара БиХ.
"Све наведено указује на то да је потребно да се судијама Апелационог одјељења одреди другачији статус од судија Суда БиХ и то да судије у Апелационом одјељењу Суда директно именује Високо судско и тужилачко вијеће БиХ, а да их распоређује предсједник Суда БиХ, као што је предвиђено тренутно важећим законом. Овим законом би се и организационо и функционално успоставиле двије одвојене организационе цјелине Суда БиХ, те би Апелационо одјељење Суда представљало одвојену другостепену инстанцу", саопштили су из министарство правде у Савјету министара БиХ.
Поред овога, пред министрима ће бити и Нацрт закона о високом судском и тужилачком савјету, као и одлука о успостављању Канцеларије главног преговарача. Министри из Српске кажу да ових дана трају консултације у вези са овим тачкама, али понављају и да неће подржати ниједан документ који не садржи мишљење институција Републике Српске
"До понедјељка има још неколико дана, видјећемо како ћемо се позиционирати. Али, фундаментално, тамо гдје нема мишљења Републике Српске, поготово позитивног мишљења, ми не можемо то подржати. Ја не могу да схватим да у Сарајеву не могу да схвате да је наша политика политика заступања интереса Републике Српске“, рекао је министар спољне трговине и економских односа у Савјету министара БиХ Сташа Кошарац.
Поједини правници ово тумаче као подјелу Суда БиХ. Неки сматрају да није спорно да судије у Апелационом одјељењу именује ВСТС, као што није спорно ни да треба усвојити измјене Закона о судовима и ВСТС-у, који су услов за отварање преговора Бих са Европском унијом. Међутим, не могу се битни документи усвајати по сваку цијену и на штету Републике Српске.
„Ми смо усагласили да постоји Апелационо одјељење, да ће његово сједиште бити у Републици Српској, јер су све друге институције правосуђа са сједиштем у Федерацији. Ми смо рекли да сједиште буде у Бањалуци. Они су рекли не можемо у Бањалуци, то је нама далеко, нека буде у Источном Сарајеву. Ми, када се оснивао Суд БиХ нисмо рекли не може бити у Сарајеву, јер је нама далеко, нека буде у Зеници“, истакао је правник и шеф Српског клуба у ПД ПС БиХ Милан Петковић.
Министар правде у Савјету министара, Давор Буноза, данима се новинарима не јавља на телефон. Нема одговора ни на мејлове. Прије неколико дана увијеравao je да измјене Закона о Суду Бих не штете никоме.
„Желим нагласити да смо у овој верзији извукли само оно што није било спорно Републици Српској и Федерације. Жељели смо само ријешити да суце именује ВСТС и да још неовиснијим учинимо Суд БиХ“, казао је министар правде у Савјету министара БиХ Давор Буноза.
Није министар објаснио на шта је тачно мислио, с обзиром на то да из Федерације често чујемо како је ова институција независна. Свакако је то нешто што нигдје, осим у Бих, није потребно наглашавати када је ријеч о раду правосудних институција. Хоће ли закони о судовима добити зелено свијетло и тако БиХ приближити Европској унији, требало би бити познато већ у понедјељак.
