Калужа: Њемачка на трагу старих политика

06.12.2025
13:02
Коментари:0
Стручњак за међународне односе Лучиано Калужа сматра веома важним да се успостави однос са Њемачком на принципу разумијевања нове националне политике САД, јер ће тај концепт бити политички доминантан на западном Балкану и у БиХ.
"Републици Српској и БиХ, осим САД, највећи партнер треба да буде Европа. Став Њемачке о ситуацији на западном Балкану и у БиХ је један од најважнијих. Међутим, сада се налазимо на раскрсници, а то је нова национална стратегија САД која је у супротности са политиком коју промовише Њемачка", рекао је Калужа Срни.
Нагласио је и да је расправа у Бундестагу о 30 година Дејтонског мировног споразума показала да је Њемачка још на трагу старих политика, односно политика једнополарног свијета.
"Њемачки министар спољних послова Јохан Вадефул говорио је о потенцијалној централизацији и јачању институција на нивоу БиХ док нова национална стратегија САД уопште не говори о томе, већ даје већа овлашћења и ширине политикама ентитета и народа у БиХ", рекао је Калужа.
У расправи о 30 година Дејтона, посланик Алтернативе за Њемачку Александар Волф рекао је да без националног кретања нема модерне демократије и да етнички народи играју кључну улогу у БиХ.
Он је истакао да БиХ не може да опстане без принципа Дејтона, те да је напад на тај споразум распиривање ескалације у региону.
"Хришћани, Срби и Хрвати, у БиХ не желе да буду мањина у својој земљи", рекао је Волф.
