Najljepše vijesti iz porodilišta - rođeno 27 beba

Izvor:

ATV

19.02.2026

08:12

Најљепше вијести из породилишта - рођено 27 беба
Foto: Pixabay

U porodilištima u Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 27 beba, 15 dječaka i 12 djevojčica, potvrđeno je Srni u porodilištima.

U porodilištu Banjaluka rođeno je osam beba, Doboju sedam, Zvorniku tri, Foči, Bijeljini i Trebinju po dvije, a Nevesinju, Gradišci i Istočnom Sarajevu po jedna.

Кафа

Društvo

Da li će kafa postati luksuz?

U Banjaluci su rođeni po četiri dječaka i djevojčice, Doboju četiri djevojčice i tri dječaka, Zvorniku dva dječaka i djevojčica, Foči dvije djevojčice, Bijeljini dječak i djevojčica, Trebinju dva dječaka, Nevesinju, Gradišci i Istočnom Sarajevu po dječak.

U porodilištu Prijedor nije bilo poroda.

