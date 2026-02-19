Najljepše vijesti iz porodilišta - rođeno 27 beba

Izvor:
ATV
19.02.2026
08:12
Komentari:0
U porodilištima u Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 27 beba, 15 dječaka i 12 djevojčica, potvrđeno je Srni u porodilištima.
U porodilištu Banjaluka rođeno je osam beba, Doboju sedam, Zvorniku tri, Foči, Bijeljini i Trebinju po dvije, a Nevesinju, Gradišci i Istočnom Sarajevu po jedna.
U Banjaluci su rođeni po četiri dječaka i djevojčice, Doboju četiri djevojčice i tri dječaka, Zvorniku dva dječaka i djevojčica, Foči dvije djevojčice, Bijeljini dječak i djevojčica, Trebinju dva dječaka, Nevesinju, Gradišci i Istočnom Sarajevu po dječak.
U porodilištu Prijedor nije bilo poroda.
