Колико ће вас коштати ручак код куће: Ово су цијене намирница

Извор:

АТВ

19.02.2026

08:36

Колико ће вас коштати ручак код куће: Ово су цијене намирница

Цијене меса и поврћа на пијацама и у маркетима непрестано варирају, а једноставна рачуница показује да четворочлана породица за само један оброк треба да издвојити од 14 до 45 КМ. У зависности од тога шта се нађе на столу.

Ако волите и спремате месо, онда и знате какве су му цијене. Папрене.

Према актуелним цијенама, килограм ћурећег бијелог меса кошта 24 КМ, пилећи филе 14 КМ, јунећи бут 29,5 КМ, јунећа плећка и врат по 27 КМ. Телећи бут је чак 38,5 КМ, а телећа плећка 28,5 КМ. Најјефтинија је свињетина. Килограм крменадле кошта 11 КМ, свињски врат 14, а свињски бут 13 марака.

И поврће није занемарива ставка. На бањалучкој тржници килограм шпината јуче је кошта 10 марака, тиквица од 9 до 10, а зелена салата од 5 до 6 КМ. Кромпир је и даље најповољнија опција за ручак.

Стручњаци кажу да одрастао мушкарац по оброку може да поједе 250 до 300 грама меса или 300 до 400 грама поврћа. Жене од 180 до 220 грама меса и 250 до 300 грама поврћа. Дјеца, логично, једу мање, па то износи до 180 грама меса и до 250 грама поврћа.

По овој рачуници, четворочлана породица, односно двоје одраслих и двоје дјеце за један ручак у просјеку може да поједе од 800 грама до килограм меса.

Ако купе килограм најјефтинијег меса, рецимо свињске крменадле, за месо ће издвојити 11 КМ или 14 КМ за килограм пилећег филеа, те килограм кромпира, само то ће их коштати од 14 до 17 КМ. Ручак који укључује телетину и шпинат, достићи ће и 40 и више марака.

У цијену нису укалкулисане остале намирнице и производи који су вам потребни да бисте ручак направили. То цијелу причу чини додатно скупљом, преноси "Српска инфо".

