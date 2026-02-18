Logo
Исплаћено 2,4 милиона КМ за подстицаје

Извор:

АТВ

18.02.2026

13:41

Исплаћено 2,4 милиона КМ за подстицаје
Фото: АТВ

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске исплатило је данас 2.480.473 КМ за подстицаје.

Исплаћене су премије за сјеменски кромпир, сјеменско крмно биље, за органску биљну и сточарску производњу, за подршку пластелинској производњи расада, те регрес по хектару сјетвене површине за уљану репицу и за сјеме домаћег хибрида, саопштено је из ресорног министарства.

Подстицаји су исплаћени посредством Агенције за аграрна плаћања.

Подстицаји

poljoprivreda

