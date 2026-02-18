Исплаћено 2,4 милиона КМ за подстицаје

Извор:
АТВ
18.02.2026
13:41
Коментари:0
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске исплатило је данас 2.480.473 КМ за подстицаје.
Исплаћене су премије за сјеменски кромпир, сјеменско крмно биље, за органску биљну и сточарску производњу, за подршку пластелинској производњи расада, те регрес по хектару сјетвене површине за уљану репицу и за сјеме домаћег хибрида, саопштено је из ресорног министарства.
Подстицаји су исплаћени посредством Агенције за аграрна плаћања.
Друштво
2 ч0
Наука и технологија
2 ч0
Свијет
2 ч0
Бања Лука
3 ч0
Најновије
Најчитаније
16
28
16
18
16
10
16
05
16
03
Тренутно на програму