Спрема се 1.000 отказа: Радници у шоку - шта ће бити послије овога?

Извор:

Информер

17.02.2026

11:30

Коментари:

0
Катанац врата капија
Фото: Bich Tran/Pexels

Њемачка индустрија суочава се с озбиљним изазовом након што је компанија "Jungheinrich" најавила затварање профитабилног погона у Лунебургу и укидање стотина радних мјеста.

Затварање једне од водећих свјетских произвођача виљушкара, изазвала је оштру реакцију синдиката и запослених, јер је ријеч о фабрици која послује профитабилно.

Према договору постигнутом након дуготрајних преговора, производња у том граду у савезној покрајини Доња Саска престаће најкасније до краја марта 2027. године.

Затварање погона директно ће погодити 160 запослених у производњи, док ће на локацији остати само управа и развојни сектор са око 125 радника.

Напето ће бити и у Хамбургу

Резови ће захватити и седиште компаније у Хамбургу, где ће део административних и продајних запослених остати без посла. Преосталих око 500 отказа биће распоређено на 41 филијалу компаније широм свијета, преноси Феникс Магазин.

Влада Република Српске

Република Српска

Шеранић и Кузмић потпредсједници Владе Српске

Ово реструктурирање дио је ширег плана смањења трошкова који ће погодити око 1.000 запослених на глобалном нивоу.

Половина отказа односи се на Њемачку, а најтеже ће бити погођене локације у Лунебургу и Нордерстедту, гдје ће бити укинут троцифрен број радних мјеста.

Синдикат ИГ Метал такође је оштро критиковао ову одлуку, јер се, како кажу, ради о веома профитабилној компанији.

"Овде се не ради о санацији компаније која пропада, већ о затварању профитабилне производње", поручују из синдиката, преноси Информер.

Њемачка

industrija

Отказ

