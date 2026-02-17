Спрема се 1.000 отказа: Радници у шоку - шта ће бити послије овога?

Извор:
Њемачка индустрија суочава се с озбиљним изазовом након што је компанија "Jungheinrich" најавила затварање профитабилног погона у Лунебургу и укидање стотина радних мјеста.
Затварање једне од водећих свјетских произвођача виљушкара, изазвала је оштру реакцију синдиката и запослених, јер је ријеч о фабрици која послује профитабилно.
Према договору постигнутом након дуготрајних преговора, производња у том граду у савезној покрајини Доња Саска престаће најкасније до краја марта 2027. године.
Затварање погона директно ће погодити 160 запослених у производњи, док ће на локацији остати само управа и развојни сектор са око 125 радника.
Резови ће захватити и седиште компаније у Хамбургу, где ће део административних и продајних запослених остати без посла. Преосталих око 500 отказа биће распоређено на 41 филијалу компаније широм свијета, преноси Феникс Магазин.
Ово реструктурирање дио је ширег плана смањења трошкова који ће погодити око 1.000 запослених на глобалном нивоу.
Половина отказа односи се на Њемачку, а најтеже ће бити погођене локације у Лунебургу и Нордерстедту, гдје ће бити укинут троцифрен број радних мјеста.
Синдикат ИГ Метал такође је оштро критиковао ову одлуку, јер се, како кажу, ради о веома профитабилној компанији.
"Овде се не ради о санацији компаније која пропада, већ о затварању профитабилне производње", поручују из синдиката, преноси Информер.
