Мета најавила велику промјену од априла, једна група посебно погођена

18.02.2026

13:34

Мета најавила велику промјену од априла, једна група посебно погођена
Фото: Танјуг/АП

Мета гаси посебан сајт за Messenger. Од априла, Messenger.com више неће бити доступан, а сви корисници биће преусмјерени на Фејсбук.

Ово значи слање порука преко засебног веб интерфејса више неће бити могуће. Ако желите да наставите да се дописујете у прегледачу, који има готово идентичан интерфејс као досадашњи Messenger сајт.

zlostavljanje

Свијет

Пооштрене казне за злостављање дјеце: Ево колико ће робијати педофили који вребају по интернету

Компанија је потврдила да ће сви који покушају да отворе Messenger аутоматски бити преусмјерени на Фејсбук.

Највише ће бити погођени корисници са деактивираним Фејсбук налогом. За њих ће једина опција остати мобилна апликација (или активација налога).

Мета није открила због чега укида Messenger.com, али ово није први пут да повлачи сличан потез. У децембру прошле године компанија је укинула и Messenger апликације за Windows и Mac, пише Смартлифе.

