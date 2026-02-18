Стручњаци предвиђају шокантан преокрет: АИ као нова врста на Земљи?

Извор:
Телеграф
18.02.2026
08:43
Водећи свјетски стручњаци вјерују да би 2030. година могла остати упамћена као тренутак када је вјештачка интелигенција (АИ) престала да буде обичан алат.
Према њиховим процјенама, АИ би тада могао бити посматран као нова „врста“ на нашој планети – са утицајем који би могао темељно редефинисати људско друштво.
Професор Бенџамин Росман са Универзитета Витватерсранд изнио је тврдњу да АИ више неће бити само „неживи предмет“ попут паметног телефона. Он сматра да би до 2030. године вјештачка интелигенција могла постати ентитет са одређеним правима, слично као што их има савремени човјек (Хомо сапиенс).
Такав развој догађаја значио би да АИ престаје бити пуки дигитални асистент и добија способност да директно дјелује у стварном свијету – од управљања системима до доношења комплексних одлука. То пред човјечанство поставља огроман изазов заједничког суживота са напредним машинама.
Дигитални колонијализам и пријетња демократији
Истраживање спроведено међу осам глобалних експерата показало је дубоку забринутост за будућност слободе и политичких система.
Угрожена демократија: Пет од осам стручњака страхује да би алгоритми и деепфаке технологије могли урушити повјерење у информације.
Губитак суверенитета: Шест стручњака упозорава на „дигитални колонијализам“, сценарио у којем велике технолошке компаније или моћне државе контролишу слабије нације путем АИ система.
Сукоб циљева: Професор Стјуарт Расел са Универзитета Беркли упозорава на могућност да АИ, уколико његови циљеви не буду усклађени са људским, искључи људе из кључних процеса одлучивања – сценарио који подсјећа на научнофантастичне филмове.
У свијету у којем АИ може понудити готов одговор за неколико секунди, класично учење напамет губи смисао. Стручњаци су сагласни да ће најважнија вјештина будућности бити критичко размишљање и способност постављања правих питања.
Будућност ће припадати онима који знају провјерити информацију, разумјети начин рада алгоритама и управљати технологијом – умјесто да јој се слијепо покоравају.
Док једни предвиђају еру просперитета и технолошког напретка, други упозоравају на могућност „пуцања АИ балона“ и масовног разочарања ако очекивања буду нереална.
Без обзира на то који сценарио превагне, 2030. година би могла представљати преломну тачку у односу човјека и машине – тренутак када ће се јасно видјети да ли је АИ остао алат или је постао нова сила на Земљи, преноси Телеграф.
