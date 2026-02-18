Извор:
Сваки помак ка рјешењу сукоба у Украјини је значајан, изјавила је Марија Захарова, портпарол Министарства спољних послова Руске Федерације.
"Сваки корак који би могао довести до, или води путем ка решавању ситуације, од великог је значаја", рекла је руска званичница за радио "Спутњик".
Нагласила је да управо кијевски режим и Западна Европа, која му "гунђа", умањују значај преговора.
"Ко стално говори да су преговори непотребни, да су све то глупости, да су 'понижавајући' и, како кажу у савременом жаргону, песимизују значај преговарачког процеса? То су они, кијевски режим. Да ли желите да будете као они? Ја не желим. Ко стоји поред њих и већ гунђа у корист кијевског режима? Западњаци, мислим на Западну Европу. Сјетите се, Париз, Берлин, Естонија, Литванија, Летонија, Пољска и ко год још говори да су преговори непотребни", подвукла је.
Како је подсјетила, Москва више пута показала да жели мир.
"Ако схватимо да сви заиста желимо мир, а Русија је то много пута доказала, и схватимо да они са друге стране који истински не желе мир бескрајно изјављују да су преговори непотребни под разним изговорима, да ли заиста имамо право — чак ћу и ово рећи — да ли заиста имамо право да занемаримо могућности за преговоре које постоје?", упитала је.
Украјински хакери извршили су напад на емисију у којој је гостовала Захарова на "Спутњику", усљед чега се веза прекинула.
"Видите, све што могу да учине да поремете преговоре, од самог почетка нашег разговора – коментари, изјаве, техничке сметње, све се ставља у погон, само да се, да тако кажем, не дозволи да се одржи мировни процес, чак и сама тежња", објаснила је Захарова.
Према њеним ријечима, однос између Украјине и Запада подсећа на причу о Минотауру — Кијев шаље Украјинце "западном либералном Минотауру" на клање.
"То је уиграна светска бизнис-шема. Чак не знам ни које џепове и чиме их више пуне. Чини ми се да пуне руднике", додала је.
Трилатерални разговори Русије, Сједињених Држава и Украјине почели су у Женеви 17. фебруара, а наставиће се данас у девет часова по средњоевропском времену, преноси РТ Балкан.
