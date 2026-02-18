Logo
Сунчани периоди, уз пролазно наоблачење и падавине

Извор:

АТВ

18.02.2026

08:27

Сунчани периоди, уз пролазно наоблачење и падавине
Фото: АТВ

У Републици Српској и Федерацији БиХ данас се очекују сунчани периоди, уз пролазно наоблачење од запада, које ће се до вечери ширити ка свим крајевима и условити пролазну слабу кишу, понегдје, а у вишим предјелима слаб снијег.

У Крајини и на планинама на истоку увече ће бити вјетровито, уз јаке ударе југа, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Вјетар слаб, на југу и умјерен и промјенљив. Послије подне вјетар у јачању и скренуће на јужне смјерове и дуваће умјерен, на ударе јак јужних смјерова. На сјеверу вјетар и даље слаб.

Максимална температура ваздуха од пет на истоку до 12 степени на сјеверу и југу, у вишим предјелима од нула степени Целзијусових.

Затвор

Свијет

Затвореник побјегао други пут за недјељу дана: Полиција моли за помоћ

Из Федералног хидрометеоролошког завода наводе да је јутрос у Републици Српској и ФБиХ било мало до умјерено облачно и сунчано вријеме. По котлинама и уз ријечне токове било је магле и ниских облака.

Температура измјерена у 7.00 часова: Ливно, Чемерно, Дринић и Кнежево минус четири, Бихаћ, Хан Пијесак и Шипово минус три, Бугојно, Сански Мост, Зеница, Калиновик, Мркоњић Град, Рибник, Рибник, Соколац и Гацко минус два, Тузла, Приједор, Бањалука и Нови Град минус један, Билећа, Сарајево и Добој нула, Фоча и Сребреница један, Рудо и Вишеград два, Неум и Требиње три, те Мостар пет степени Целзијусових.

Највише падавина забиљежено је у Сребреници 21,3 и на Хан Пијеску 24,9 литара по метру квадратном.

Временска прогноза

Вријеме

Република Српска

