Dodik: Vrijeme za racionalne odluke, EU da ukine sankcije na uvoz nafte iz Rusije

11.03.2026
Poremećaji u snabdijevanju i nestašica energenata u Evropi, uz drastičan rast cijena derivata nafte, dovoljan su razlog da EU ukine sve sankcije na uvoz sirove nafte iz Ruske Federacije, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.
"Ako je interes građana i privrede na prvom mjestu, takva odluka će biti pod hitno donesena. Ako je u pitanju ideološka kratkovidost, onda će posljedice i po jedne i po druge biti katastrofalne, kaže Dodik.
Dodik kaže da vrijeme za racionalne odluke.
"Kratkovidost briselske administracije nije napravila problem samo na tržištu EU, već i nama koji ni na koji način nismo uticali na takve odluke. Vrijeme je za racionalne odluke, iracionalnost u ovom trenutku nikome nije od koristi", ističe Dodik.
