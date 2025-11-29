Logo
Skarlet Johanson: Finansijeri tražili da ne snimam film o zloupotrebi holokausta

Izvor:

Telegraf

29.11.2025

15:12

Скарлет Јохансон, Глумица
Foto: screenshot / YouTube / MarvelEntertainment

Holivudska glumica Skarlet Johanson otkrila je da su finansijeri njenog rediteljskog debija, filma „Eleonora velika“, od nje tražili da ne snimi film koji govori o Holokaustu.

Johanson je za britanski Telegraf ispričala da su je mjesec dana prije početka snimanja kontaktirali finansijeri filma koji su rekli da im se ne sviđa scenario u kojem glavna junakinja, Jevrejka, lažno tvrdi da je bila žrtva Holokausta i pitali je da li može da promijeni temu.

Johanson otkriva da je njihov zahtjev došao poslije mjeseci priprema za film, ali da ona nije popustila pred zahtjevom da promijeni nešto što je smisao filma.

Kako je istakla, poenta filma je da neko laže o najgoroj mogućoj stvari kao što je Holokaust i o tome šta se dešava kada bude uhvaćen u laži.

Nakon njenog odbijanja da promijeni temu, finansijeri su se preko noći povukli, uskrativši najveći dio budžeta od devet miliona dolara.

„To je bilo zaista šokantno, bila sam tako razočarana“, otkrila je glumica.

Srećom, brzo je pronađeno rješenje, a kompanija Soni pikčers klasiks se uključila kao distributer, nadoknadivši izgubljeni dio budžeta, pa je sve nastavljeno po planu.

U međuvremenu, Johanson radi neumorno i na drugim projektima, od kojih je najistaknutiji novi film Egzorcista.

Pored toga što je ovog ljeta postala glumica čiji filmovi su donijeli najveći prihod, zahvaljujući prvenstveno uspjehu ostvarenja „Jurassic World: Rebirth“, ona je poznata i po svojoj principijelnosti.

Glumica je takođe tužila kompaniju Dizni, zbog kršenja ugovora, tvrdeći da je dozvola za strimovanje njenog filma „Crna udovica“ istovremeno kada i turneja po bioskopima ugrozila zaradu.

Kompanija je dva mjeseca kasnije pristala na nagodbu od 40 miliona dolara, naveo je Telegraf.

Skarlet Johanson

holokaust

