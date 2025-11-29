Logo
Large banner

Ana Nikolić presjekla: Prestajem da pijem od ovog datuma

29.11.2025

13:17

Komentari:

0
Ana Nikolić pjevačica
Foto: HYPE TV/YouTube

Ana Nikolić nedavno je u podkastu kod Bokija 13 otvoreno govorila o borbi sa zavisnošću od alkohola.

Pjevačica je tada otkrila kada definitivno prestaje da pije.

Ana Nikolić je tada najavila da 28. novembra počinje sa postom i prestaje da pije.

''Ja ću nastaviti da pijem dok mi se pije, 28. novembra ću da počnem post i neću piti ništa i to je tako u mojoj glavi, ja to tako. Kome se sviđa nek see… a kome se ne sviđa, nemoj da mu se sviđa'', rekla je Ana Nikolić gostujući u podkastu kod Bokija 13.

Ana je, zatim, pomenula i porodicu i razvod.

''Imam 47. godina, svoj život, svoje dijete trebala sam da imam porodicu, udala sam se ne da se razvodi, nego se tako desilo. Imam divno dijete, jako vaspitano, mnogo dobro dijete'' rekla je.

ana nikolić-28082025

Scena

Ana Nikolić objavila prepisku Raleta sa nepoznatom djevojkom, zbog ovoga su se potukli

“Ja sam iskusni alkoholičar”

''Ja sam iskusni alkoholičar, to svi znaju. Poslije dva pića ne znam gdje sam. Rezistentna sam na alkohol i na ljudsku glupost – jedno je došlo s drugim. Zbog ljudske gluposti sam postala rezistentna na alkohol. Alkohol je samo posljedica. Moj djed Branislav, rođen istog dana kao i ja, bio je alkoholičar kao i ja. Mnogo toga sam povukla na njega'', ispričala je Ana, prenosi Blic.

Pjevačica je dodala da se ne nosi najbolje sa pritiskom:

''Ne podnosimo svi pritisak. Uopšte nisam trebalo da budem pjevačica, već ljekar. Sve to traje godinama – i estrada i taj teret. Svi me smaraju. Da si na mom mjestu, i ti bi pio'', rekla je.

Podijeli:

Tagovi:

Ana Nikolić

Božićni post

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Ana Nikolić pjevačica

Scena

Nova drama! Ana Nikolić polupala Raletu pola kuće, pokupila stvari i otišla!

1 sedm

0
Ana Nikolić pjevačica

Scena

Ana i Rale se pomirili nakon skandala u Dubaiju

3 sedm

0
Ana Nikolić pjevačica

Scena

''Baviću se prostitucijom'': Ana Nikolić u očaju nakon što je skinuta s leta u Dubaiju

4 sedm

0
Испливао снимак хаоса Ане Николић у Дубаију

Scena

Isplivao snimak haosa Ane Nikolić u Dubaiju

1 mj

1

Više iz rubrike

Ресторан, два стана, кућа и уштеђевина: Ево кога је Лепа Лукић поменула у тестаменту

Scena

Restoran, dva stana, kuća i ušteđevina: Evo koga je Lepa Lukić pomenula u testamentu

16 h

0
Полиција ушла у Елиту: Инспектори улетјели на имање

Scena

Policija ušla u Elitu: Inspektori uletjeli na imanje

16 h

0
Онлифенс звијезда открила да је зарадила 37 милиона евра у посљедњих годину дана

Scena

Onlifens zvijezda otkrila da je zaradila 37 miliona evra u posljednjih godinu dana

16 h

0
Дарко Лазић у проводу са мужем своје бивше жене: Овом фотографијом запалио мреже

Scena

Darko Lazić u provodu sa mužem svoje bivše žene: Ovom fotografijom zapalio mreže

17 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

55

Đorđe Perić i Nemanja Kalajdžić pobjednici Svjetskog trofeja u Francuskoj

21

51

Venecuela osudila izjavu Trampa o zatvaranju vazdušnog prostora

21

42

Centralne vijesti, 29.11.2025.

21

36

Pogođeni su: Više od od 600 poginulih, stravični snimci

21

29

Bivši centar Partizana poziva navijače na radikalan potez

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner