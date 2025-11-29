Ana Nikolić presjekla: Prestajem da pijem od ovog datuma

Ana Nikolić nedavno je u podkastu kod Bokija 13 otvoreno govorila o borbi sa zavisnošću od alkohola.

Pjevačica je tada otkrila kada definitivno prestaje da pije.

Ana Nikolić je tada najavila da 28. novembra počinje sa postom i prestaje da pije.

''Ja ću nastaviti da pijem dok mi se pije, 28. novembra ću da počnem post i neću piti ništa i to je tako u mojoj glavi, ja to tako. Kome se sviđa nek see… a kome se ne sviđa, nemoj da mu se sviđa'', rekla je Ana Nikolić gostujući u podkastu kod Bokija 13.

Ana je, zatim, pomenula i porodicu i razvod.

''Imam 47. godina, svoj život, svoje dijete trebala sam da imam porodicu, udala sam se ne da se razvodi, nego se tako desilo. Imam divno dijete, jako vaspitano, mnogo dobro dijete'' rekla je.

“Ja sam iskusni alkoholičar”

''Ja sam iskusni alkoholičar, to svi znaju. Poslije dva pića ne znam gdje sam. Rezistentna sam na alkohol i na ljudsku glupost – jedno je došlo s drugim. Zbog ljudske gluposti sam postala rezistentna na alkohol. Alkohol je samo posljedica. Moj djed Branislav, rođen istog dana kao i ja, bio je alkoholičar kao i ja. Mnogo toga sam povukla na njega'', ispričala je Ana, prenosi Blic.

Pjevačica je dodala da se ne nosi najbolje sa pritiskom:

''Ne podnosimo svi pritisak. Uopšte nisam trebalo da budem pjevačica, već ljekar. Sve to traje godinama – i estrada i taj teret. Svi me smaraju. Da si na mom mjestu, i ti bi pio'', rekla je.