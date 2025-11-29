Policija ušla u Elitu: Inspektori uletjeli na imanje

U rijaliti "Elita 9", prema riječima učesnika Nenada Macanovića Bebice, ušla je policija kako bi uzela izjavu od njega i Filipa Đukića, kog je fizički napao.

Nenad Macanović Bebica tvrdi da je policija uzela od njega i Filipa Đukića izjavu zbog nedavnog fizičkog obračuna.

Prije nekoliko dana Bebica se zaletio i pesnicom udario Filipa Đukića dok je spavao sa njegovom vjerenicom Teodorom Delić.

Inspektori ušli sinoć u Elitu da saslušaju Filipa i Bebicu povodom tuče pic.twitter.com/RMiGkZB0aM — maja_puric (@puric_maja00) November 28, 2025

Sada je Bebica otkrio da je policija dolazila u "Elitu 9" da uzme izjave, a razgovor sa Teodorom Delić je završio na društvenim mrežama.

- Odmah mi je rekao spremi se i krećeš - ispričao je Bebica, a Teodora ga je pitala je l' to bilo u Trebinju, a Macanović joj je objasnio da se sve to desilo u rijalitiju.

- Ne, ovdje je došao. Uzeo mi izjavu. Prvo je bio Filip pa ja. Ja se oblačim, nisam znao ni ko je - otkrio je Bebica.

(Telegraf)