Logo
Large banner

Policija ušla u Elitu: Inspektori uletjeli na imanje

Izvor:

Telegraf

29.11.2025

12:09

Komentari:

0
Полиција ушла у Елиту: Инспектори улетјели на имање
Foto: Printscreen/RTV Pink

U rijaliti "Elita 9", prema riječima učesnika Nenada Macanovića Bebice, ušla je policija kako bi uzela izjavu od njega i Filipa Đukića, kog je fizički napao.

Nenad Macanović Bebica tvrdi da je policija uzela od njega i Filipa Đukića izjavu zbog nedavnog fizičkog obračuna.

Prije nekoliko dana Bebica se zaletio i pesnicom udario Filipa Đukića dok je spavao sa njegovom vjerenicom Teodorom Delić.

Sada je Bebica otkrio da je policija dolazila u "Elitu 9" da uzme izjave, a razgovor sa Teodorom Delić je završio na društvenim mrežama.

- Odmah mi je rekao spremi se i krećeš - ispričao je Bebica, a Teodora ga je pitala je l' to bilo u Trebinju, a Macanović joj je objasnio da se sve to desilo u rijalitiju.

- Ne, ovdje je došao. Uzeo mi izjavu. Prvo je bio Filip pa ja. Ja se oblačim, nisam znao ni ko je - otkrio je Bebica.

(Telegraf)

Podijeli:

Tagovi:

rijaliti

elita

policija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Маја Маринковић лежи непомично на поду, озбиљно се повриједила

Scena

Maja Marinković leži nepomično na podu, ozbiljno se povrijedila

4 d

0
Анели и Асмин направили нову драму

Scena

Potezan nož: Novi haos u rijalitiju Elita

1 sedm

0
Насиље у ријалитију Елита

Scena

Jeziva scena u rijalitiju Elita: Davio cimera i vukao ga po podu

1 sedm

0
Замало туча у Елити, обезбјеђење једва раздвојило Луку и Анели

Scena

Zamalo tuča u Eliti, obezbjeđenje jedva razdvojilo Luku i Aneli

2 sedm

0

Više iz rubrike

Онлифенс звијезда открила да је зарадила 37 милиона евра у посљедњих годину дана

Scena

Onlifens zvijezda otkrila da je zaradila 37 miliona evra u posljednjih godinu dana

16 h

0
Дарко Лазић у проводу са мужем своје бивше жене: Овом фотографијом запалио мреже

Scena

Darko Lazić u provodu sa mužem svoje bivše žene: Ovom fotografijom zapalio mreže

17 h

0
Кија Коцкар напустила Србију након сукоба са Каћом Живковић

Scena

Kija Kockar napustila Srbiju nakon sukoba sa Kaćom Živković

18 h

0
Пјевач Тони Цетински

Scena

Toni je nadimak: Legendarni pjevač otkrio kako se zapravo zove

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

55

Đorđe Perić i Nemanja Kalajdžić pobjednici Svjetskog trofeja u Francuskoj

21

51

Venecuela osudila izjavu Trampa o zatvaranju vazdušnog prostora

21

42

Centralne vijesti, 29.11.2025.

21

36

Pogođeni su: Više od od 600 poginulih, stravični snimci

21

29

Bivši centar Partizana poziva navijače na radikalan potez

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner