Toni je nadimak: Legendarni pjevač otkrio kako se zapravo zove

Izvor:

ATV

28.11.2025

21:32

Пјевач Тони Цетински
Foto: Youtube/ screenshot

Jedan od najpopularnijih pjevača regiona Toni Cetinski javnosti je poznat pod tim imenom od početka svoje karijere.

Tek nedavno je u emisiji HRT-a na pitanje novinarke kako se zove otkrio svoje ime.

"Anthony Antonijus Cetinski", rekao je proslavljeni pjevač koji je javnosti poznat samo kao Toni.

Toni cetinski karleuša

Scena

Toni Cetinski zvao Jelenu Karleušu u motelsku sobu u Banjaluci: ŠOK priča!

