Toni je nadimak: Legendarni pjevač otkrio kako se zapravo zove

Jedan od najpopularnijih pjevača regiona Toni Cetinski javnosti je poznat pod tim imenom od početka svoje karijere.
Tek nedavno je u emisiji HRT-a na pitanje novinarke kako se zove otkrio svoje ime.
"Anthony Antonijus Cetinski", rekao je proslavljeni pjevač koji je javnosti poznat samo kao Toni.
