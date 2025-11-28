Stižu ultimatumi Partizanu: Ako ode Obradović, odlaze i igrači

Nakon što je Željko Obradović ponudio ostavku na mjesto trenera Partizana, sada je klub obaviješten da i Isak Bonga želi da ide. Kako navodi grčki portal "Sport 24" nemački reprezentativac je spreman da napusti klub ukoliko uprava ne ubijedi Obradovića da ostane na klupi.

Bonga je bio MVP finala Evrobasketa i najbolji defanzivac takmičenja, sa Njemačkom je osvojio zlato na Evropskom prvenstvu, a u i nakon prošle sezone postojalo je veliko interesovanje za njega. Nekoliko evroligaških klubova je htjelo da ga potpiše, ali je on ipak potpisao novi ugovor.

Ove sezone u Evroligi za Partizan prosječno bilježi 8,2 poena, 5,4 skoka i 1,2 asistencije, a prema navodima grčkih izvora tri kluba prate situaciju i spremni su da ga dovedu. Poznata su i imena klubova, a to su sve redom najveća evroligaška imena.

U pitanju su Real Madrid, Fenerbahče i Olimpija Milano. Razumljivo je da mu nakon sjajno odigranog Eurobasketa cijena nije pala i da ga iako igra slabije nego za Njemačku i dalje žele klubovi sa najvećim ambciijama.

Kada ćemo znati da li ostaju Željko i Bonga?

Nakon što na prvim razgovorima uprava nije uspjela da ubijedi Željka Obradovića da povuče ostavku, sada se čeka drugi sastanak. On je zakazan za subotu u 11 časova, a ekipa će se skupiti u subotu od 17 na treningu crno-bijelih.

(Mondo)