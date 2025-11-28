Logo
Stravičan snimak nesreće! Pokosio pješaka, odletio u vazduh

28.11.2025

21:06

Komentari:

1
Стравичан снимак несреће! Покосио пјешака, одлетио у ваздух
Foto: Printscreen/Facebook/

U Bijeljini je teško povrijeđen pješak iz Zvornika nakon saobraćajne nesreće koja se dogodila juče u 6:05 sati u Sremskoj ulici.

Prema informacijama Policijske uprave Bijeljina, na pješaka je naletio automobil golf kojim je upravljao vozač iz Bijeljine.

муп републике српске полиција српске полиција рс

Republika Srpska

Detalji nesreće u Banjaluci: Dvoje maloljetnika prevezeno na UKC

"Osoba čiji su inicijali V. S. iz Zvornika teško je povrijeđena u saobraćajnoj nesreći u Bijeljini u kojoj je učestvovao automobil "golf". Ova osoba je bila pješak, a automobilom je upravljala osoba iz Bijeljine", saopšteno je iz PU Bijeljina.

Policija nastavlja rad na utvrđivanju svih okolnosti ovog događaja.

Komentari (1)
