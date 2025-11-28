Stravičan snimak nesreće! Pokosio pješaka, odletio u vazduh

28.11.2025
21:06
Komentari:1
U Bijeljini je teško povrijeđen pješak iz Zvornika nakon saobraćajne nesreće koja se dogodila juče u 6:05 sati u Sremskoj ulici.
Prema informacijama Policijske uprave Bijeljina, na pješaka je naletio automobil golf kojim je upravljao vozač iz Bijeljine.
Republika Srpska
Detalji nesreće u Banjaluci: Dvoje maloljetnika prevezeno na UKC
"Osoba čiji su inicijali V. S. iz Zvornika teško je povrijeđena u saobraćajnoj nesreći u Bijeljini u kojoj je učestvovao automobil "golf". Ova osoba je bila pješak, a automobilom je upravljala osoba iz Bijeljine", saopšteno je iz PU Bijeljina.
Policija nastavlja rad na utvrđivanju svih okolnosti ovog događaja.
Savjeti
15 h0
Srbija
15 h1
Region
15 h0
Region
15 h0
Najnovije
Najčitanije
12
02
11
58
11
55
11
41
11
40
Trenutno na programu