Stravičan snimak nesreće! Pokosio pješaka, odletio u vazduh

U Bijeljini je teško povrijeđen pješak iz Zvornika nakon saobraćajne nesreće koja se dogodila juče u 6:05 sati u Sremskoj ulici.

Prema informacijama Policijske uprave Bijeljina, na pješaka je naletio automobil golf kojim je upravljao vozač iz Bijeljine.

"Osoba čiji su inicijali V. S. iz Zvornika teško je povrijeđena u saobraćajnoj nesreći u Bijeljini u kojoj je učestvovao automobil "golf". Ova osoba je bila pješak, a automobilom je upravljala osoba iz Bijeljine", saopšteno je iz PU Bijeljina.

Policija nastavlja rad na utvrđivanju svih okolnosti ovog događaja.