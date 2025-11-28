Logo
Ubistvo Bašića: Railićeva odbrana traži oslobađajuću presudu!

Ognjen Matavulj

28.11.2025

17:11

Убиство Башића: Раилићева одбрана тражи ослобађајућу пресуду!

Odbrana Dalibora Railića, optuženog za teško ubistvo načelnika Sektora kriminalističke policije PU Prijedor Radenka Bašića, pred Sudom BiH okončala je izvođenje završnih riječi tražeći od suda da njegovom klijentu izrekne oslobađajuću presudu.

U iscrpnom izlaganju branioci su se detaljno osvrnuli na cijeli postupak, osporavajući zakonitost dokaza na kojima se optužnica temeljila.

Zbog ograničenog radnog vremena ročište je prekinuto tokom završnog izlaganja odbrane drugooptuženog Aleksandra Miljatovića, koje će biti nastavljeno 8. decembra.

Presuda 11. decembra

Prema nezvaničnim informacijama presuda će biti izrečena 11. decembra. Naime, optuženima 15. decembra ističe maksimalni trogodišnji pritvor.

завршне ријечи раилић

Hronika

Tužilaštvo traži doživotne kazne za ubistvo Radenka Bašića

Tužilaštvo BiH Railića tereti da je naručio Bašićevo ubistvo. Kao direktni izvršilac optužen je Aleksandar Miljatović, a za pomaganje u zločinu optužen je njegov kum Igor Repajić. Postupak protiv Repajića je razdvojen u odnosu na ostale optužene nakon što je u pritvoru stupio u štrajk glađu.

завршне ријечи раилић

Hronika

"Sud tretirao dokaze iz kriptovanih komunikacija": Počele završne riječi na suđenju za ubistvo Radenka Bašića

Ranije je postupak razdvojen protiv Harisa Gredelja i Aleksandra Ivkovića. Osim njih u ovom predmetu su optuženi još Mirjana Vujović i Željko Simić iz Bileće, te Goran Gvozden iz Gradiške koji su zajedno s Railićem optuženi za organizovani kriminal i trgovinu droge.

Svi sem Gredelja su bili korisnici "Sky ecc” aplikacije.

Dalibor Railic i Aleksandar Miljatovic

Hronika

Završeno suđenje za ubistvo Radenka Bašića, optuženi negirali zločin

