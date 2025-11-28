Zašto nikada ne bi trebalo da zamrzavate sir? Stručnjak otkriva razlog

Iako se dobar komad sira prilično dobro čuva i može dugo trajati u frižideru, postoji jedna ključna greška koja može da uništi njegov ukus i teksturu. Međutim, postoji nekoliko trikova kako da ga što duže održi svježim, kao i jedna stvar koju nikada ne bi trebalo da mu radite.

„Nikada ne zamrzavajte sir ako planirate da ga jedete“, kaže Stiv Marko iz kompanije za čizburger Tilamuk za Simply Recipes .

Zašto ne bi trebalo da zamrzavate sir

„Kada ga zamrznete, vlaga u siru se pretvara u kristale leda, što može oštetiti strukture masti i proteina“, objašnjava Marko. A kada se takav sir odmrzne, oštećene strukture mogu početi da oslobađaju ulje, što ga čini sklonijim oksidaciji i može imati pomalo čudan ukus.

Tekstura zamrznuto-odmrznutog sira takođe pati. Marko kaže da se kako čedar stari, proteinske strukture u njemu opuštaju, dajući mu taj kremasti osjećaj u ustima. Ali ekstremna hladnoća može da ih razbije i poremeti, čineći sir zrnastim. Što je sir bogatiji vlagom, to će se više promeniti zamrzavanjem — jednostavno zato što ima više vode za formiranje kristala leda i narušavanje ravnoteže.

„Potrošači se često plaše da kupe dobar sir i da ga odmah ne stave u rashladnu torbu“, kaže Marko, dodajući da, pod normalnim uslovima, nema razloga za brigu. Datum odštampan na ambalaži takođe nije strogo ograničenje. „Sve dok izgleda čisto i nema buđi, sir u originalnom pakovanju često može da traje u frižideru i do godinu dana“, kaže on.

Naravno, postoje načini da se produži trajanje sira. Marko preporučuje da ga čuvate u originalnom pakovanju dok ne budete spremni da ga upotrebite i da ga čuvate u najhladnijem, najmračnijem djelu frižidera. Kada ste spremni za serviranje, odsecite samo onoliko koliko vam je potrebno – čistim nožem i čistim rukama – i ostatak vratite u frižider. Na ovaj način, preostali sir može trajati nedjeljama.

Ako ste zamrznuli sir prije nego što ste ovo pročitali, ne brinite: i dalje ga možete dobro koristiti, samo možda nije idealan za grickanje. „Ako sir koristite samo za kuvanje ili pečenje, vjerovatno nećete ni primjetiti da je bio zamrznut. Ako, na primjer, ide u lazanje - to uopšte nije problem“, kaže Marko.